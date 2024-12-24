شوط سلبي بين إنبي وزد ببطولة الدوري المصري

انتهي الشوط الأول من مباراة نادي زد ضد إنبي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلال الفريقين لتحقيق الفوز حيث يحتل فريق زد قبل مواجهة إنبي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بينما يحتل فريق إنبي المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين مركزهم بجدول الترتيب.

موعد لقاء زد ضد إنبي

مواجهة نادي زد نظيره فريق إنبي، انطلقت في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري علي على أرضية ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة مباراة زد ضد إنبي

يمكنك مشاهدة مواجهة زد ضد إنبي، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

إنبي ضد زد

تشكيل زد ضد إنبي

جاء تشكيل نادي زد ضد نظيره إنبي ببطولة الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف بكري

خط الوسط: حمدي علاء، ماتا ماجاسا، بيتر زيلو موتوموسي، مصطفى زيكو

خط الهجوم: شادي حسين، مصطفى سعد ميسي

تشكيل إنبي ضد زد

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع : علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار.

خط الهجوم : أحمد حواش – محمد حتحوت.

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة زد وإنبي حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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