كوادر طبية في خدمة الحجاج.. إليك الشروط وطريقة التقدم للبعثة الطبية المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن فتح باب الترشح للانضمام إلى البعثة الطبية الموفدة إلى السعودية خلال موسم الحج القادم، وتهدف البعثة إلى تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية؛ لضمان سلامة الحجاج المصريين أثناء أدائهم المناسك، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة وخدمة الحجاج على أكمل وجه.

شروط الانضمام للبعثة الطبية

وضعت هيئة الإسعاف المصرية مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لـ خدمة الحجاج، ويقدمها الموجز على النحو التالي..

أن يكون المتقدم موظفًا معينًا بوزارة الصحة أو هيئاتها المختلفة.

ألا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات للعاملين، و5 سنوات للأطباء والصيادلة بحلول مايو 2025.

أن يكون المتقدم على رأس العمل، ولم يحصل على إجازات أو ندب أو إعارة خارج الوزارة خلال آخر 5 سنوات.

حصوله على تقارير أداء وظيفي بدرجة ممتاز أو كفء خلال نفس المدة.

تقديم شهادة طبية تُثبت اللياقة الصحية.

الالتزام بالضوابط الصادرة عن السلطات السعودية.

التخصصات المطلوبة لضمان الخدمات المتكاملة

تغطي التخصصات المطلوبة أدوارًا طبية وإدارية لضمان تلبية كافة الاحتياجات الصحية للحجيج ، وخدمة الحجاج ومن بين هذه التخصصات ما يستعرضه موقع الموجز على النحو التالي..

أطباء متخصصون (حميات، باطنة، صدرية، جراحة، عظام، قلب، كلى، نساء).

طبيب أفواج (ذكور فقط، حد أقصى 45 عامًا).

ممارسون عامون، أطباء أسنان، صيادلة، وأطباء وقائيون.

مراقبون صحيون، مسعفون، إداريون، ومدخلو بيانات (مع خبرة وشهادة ICDL).

خدمات معاونة وسائقون.

المستندات المطلوبة للتقديم

لضمان قبول طلب الانضمام في خدمة الحجاج، يُرجى تقديم المستندات التالية:

استمارة الترشح المعتمدة والمختومة، مع إقرار بصحة البيانات.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

الشهادات الصحية والمهنية ذات الصلة.

كيفية التقديم والاستفسار

للمزيد من المعلومات، يمكن للراغبين في التقدم لـ خدمة الحجاج زيارة الإدارة المختصة بوزارة الصحة والسكان في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الحي الحكومي، ويُنصح بالتواصل المباشر لضمان استيفاء جميع المتطلبات.

أهداف البعثة الطبية المصرية

تسعى هذه البعثة إلى تحقيق عدة أهداف إنسانية ووطنية، منها:

تقديم خدمات طبية متكاملة للحجاج المصريين.

الوقاية من الأمراض المعدية ومعالجة الحالات الطارئة بفاعلية.

تعزيز التعاون الطبي مع السلطات الصحية السعودية.

فرصة ذهبية للعاملين في القطاع الطبي والإداري

الانضمام إلى البعثة الطبية المصرية لموسم الحج يُعد فرصة مميزة للمشاركة في تقديم خدمات إنسانية جليلة، واكتساب خبرات ميدانية قيّمة، والمبادرة بالتقديم في الوقت المحدد قد تكون الخطوة الأولى نحو الإسهام في هذا العمل الوطني العظيم، وخدمة الحجاج.

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