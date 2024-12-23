بالرقم القومي.. تعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

أعلنت اليوم الإثنين نتيجة القرعة الإلكترونية للفائزين بالحج السياحي لهذا العام 2025.

ويوضح الموجز في التقرير التالي طريقة الاستعلام عن قرعة الحج السياحي لهذا العام 2025، وهو على النحو التالي:

الحج

ما هي طريقة الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2025؟

وقد وقرت وزارة السياحة والآثار طريقة مسيرة يمكن من خلالها للراغبين في زيارة بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 2025 معرفة النتيجة، حيث يمكن لهم معرفتها من خلال الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج ثم اتباع هذه الخطوات.

- الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال النقر هنا.

- الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل: الرقم القومي، رقم المصنع، ورمز التحقق.

- ستظهر بيانات المتقدم، بما في ذلك المحافظة وبرنامج الحج.

كيف سيعرف الفائزين بنتيجة القرعة؟

وذكرت وزارة السياحة أنه في حال الفوز، ستصل للفائزين تفاصيل الرحلة عبر البريد الإلكتروني أو عبر رسالة نصية.

تسديد كامل قيمة برنامج الحج خلال هذه المدة

ونوهت الوزارة بأنه يتعين على الفائزين في قرعة الحج السياحي 2025 تسديد كامل قيمة برنامج الحج خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، تجنبًا لاختيار مُتقدم آخر في قرعة الحج.

متى بدأ التقديم في قرعة الحج السياحي لهذا العام 2025؟

يذكر أنه بدأ التقديم لقرعة الحج السياحي يوم 20 نوفمبر الماضي، واستمر التقديم حتى 20 ديسمبر الجاري، وقد أعلن البوابة الموحدة للحج نتيجة قرعة الحج السياحي منذ قليل.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار شريف، اعتمد منذ أيام الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.



وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أوضحت ضوابط الحج السياحي 2025، والتي تضمنت العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية.

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