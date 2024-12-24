أسعار الحج البري 2025.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

بعد إعلان نتيجة الحج السياحي 2025 للأفراد، ارتفعت معدلات البحث على أسعار الحج السياحي، وكانت وزارة السياحة المصرية أعلنت بدء تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي للعام 1446 هـ، في شهر نوفمبر الماضي، واستمر التسجيل لدى شركات السياحة لمدة شهر كامل.

وفي وقت سابق أعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

للاستعلام عن نتيجة نتيجة الحج عليكم الإتباع الخطوات التالية

- دخول البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابــــــــط.

- الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال البيانات الشخصية الكاملة والتي يطلبها الموقع

- ستظهر بيانات المتقدم، بما في ذلك المحافظة وبرنامج الحج

وترصد الموجز في السطور التالية أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري، على النحو التالي:

الخمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

الخمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

وفيما يلي نعرض أسعار الحج الاقتصادي 2025

برنامج إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

برنامج إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

برنامج إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»: 250 ألف جنيه.

اسعار الحج

أسعار الحج السياحي بري 2025

برنامج سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

برنامج سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

برنامج سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»: 225 ألف جنيه.

ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1146 هـ

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الأحد 22/ديسمبر/2024 - 07:52 م