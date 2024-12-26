تحديث أسعار العملات اليوم الخميس 26-12-2024

أسعار العملات اليوم.. كشف البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي عقب آخر ارتفاع لها في ختام تعاملات أمس.

أسعار العملات اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” تحديث أسعار العملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024, وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

50.85 جنيه للشراء.

50.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

52.94 جنيه للشراء.

53.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

63.80 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

6.97 جنيه للشراء.

6.99 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

56.51 جنيه للشراء.

56.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

165.02 جنيه للشراء.

165.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

13.54 جنيه للشراء.

13.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

71.62 جنيه للشراء.

72.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

134.71 جنيه للشراء.

135.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

13.93 جنيه للشراء.

14.01 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

132.07 جنيه للشراء.

132.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

13.84 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

4.58 جنيه للشراء.

4.61 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

4.48 جنيه للشراء.

4.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

35.39 جنيه للشراء.

35.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

31.72 جنيه للشراء.

31.83 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

0.32 جنيه للشراء.

0.32 جنيه للبيع.

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