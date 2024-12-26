ضوابط توزيع مظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع مندوب توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، ويرصد الموجز التفاصيل.

طريقة توزيع أسئلة الامتحان

جاء ذلك لضمان أن عملية توزيع الأسئلة تتم بأعلى مستويات الأمان والشفافية، بحيث تكون الأسئلة في متناول اللجان في الوقت المحدد، دون أي تأخير أو مشاكل قد تؤثر على نزاهة الامتحانات وسلامتها.

ضوابط توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

في بداية الاجتماع، أشار وكيل الوزارة إلى أن توزيع مظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم وفق الضوابط التالية:

تسليمها مندوب مختص لتوزيع مظاريف الأسئلة على كل لجنة امتحانية، وذلك لضمان الحفاظ على سرية الامتحانات ومنع تسريب الأسئلة. مسئول مظاريف الأسئلة سيقوم بتسليم المظاريف إلى رئيس اللجنة في المواعيد المحددة لكل امتحان يوميًّا. عند وصول المندوب إلى اللجان الامتحانية، سيقوم بتسليم المظاريف إلى رئيس اللجنة، الذي بدوره يقوم بتوزيع المظاريف على اللجنة الفرعية داخل المدرسة مراجعة عدد المظاريف والتأكد من سلامتها. في حال وجود أي خطأ أو نقص، سيتم التواصل فورًا مع مدير عام الإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لا يجوز فتح محضر تسليم مظاريف الأسئلة قبل الساعة 8:50 صباحًا، وذلك لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.



أهمية الاستعدادات الجيدة للامتحانات

أكد وكيل الوزارة، على أهمية الاستعدادات الجيدة للامتحانات، مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

كما ناقش مع الحضور الإجراءات الخاصة بمكافحة الغش، مؤكدًا على أهمية تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان لضمان نزاهة الامتحانات، موضحًا ضرورة التزام الجميع بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات.

توافر خطط للتعامل مع أي حالات طارئة

كما أشار وكيل الوزارة إلى أهمية وجود خطط للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث أثناء الامتحانات، سواء كانت حالات صحية أو غيرها، مشددًا على ضرورة وجود فريق طبي داخل كل لجنة لمتابعة الحالات الصحية للطلاب.

ضرورة تنظيم سير الامتحانات

وأكد دكتور قبيصي على ضرورة تنظيم سير الامتحانات بأعلى مستوى من الدقة، مع الحفاظ على نزاهتها وسلامة الطلاب والمشرفين، كما وجه بتكثيف الجهود لضمان سير العمل بشكل ميسر وآمن خلال فترة الامتحانات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع المشرفين على الامتحانات لضمان نجاح العملية الامتحانية.

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