موعد الشروق اليوم الجمعة 27-12-2024.. أفضل أوقات أداء الصلاة

ينتظر الكثيرون موعد الشروق اليوم الجمعة 27-12-2024، وذلك للدعاء والصلاة والاستغفار وخاصًا الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم، لأن يوم الجمعة يتسم بأجواء هادئة ودينية كما أنه يوجد ساعة استجابة.

موعد الشروق اليوم الجمعة

ولذلك يستعرض الموجز، فيما يلي أوقات صلاة الشروق اليوم الجمعة 27-12-2024 وتعتبر صلاة الشروق تأتي أولى بزوغ الشمس:

الإسكندرية: 6:53 ص

أسيوط: 6:43 ص

أسوان: 6:32 ص

قنا: 6:37 ص

جنوب سيناء: 6:35 ص

البحر الأحمر: 6:32 ص

مطروح: 7:00 ص

الوادي الجديد: 6:37 ص

الإسماعيلية: 6:47 ص

السويس: 6:47 ص

الشرقية: 6:47 ص

الدقهلية: 6:52 ص

الغربية: 6:52 ص

القاهرة: 6:48 ص

البحيرة: 6:53 ص

كفر الشيخ: 6:52 ص

المنوفية: 6:52 ص

موعد الشروق اليوم

القليوبية: 6:48 ص

الأقصر: 6:33 ص

المنيا: 6:45 ص

سوهاج: 6:40 ص

بني سويف: 6:47 ص

الفيوم: 6:47 ص

بورسعيد: 6:47 ص

شمال سيناء: 6:42 ص

موعد الشروق اليوم

الثلث الأخير من الليل

يعد الثلث الأخير من الليل، من أفضل الأوقات عند المسلمين مميز ًا بأجواء روحانية للعبادة والدعاء والاستغفار والصلاة، ومن صلاة العشاء للفجر يمكن استغلال هذا الوقت والاخلاء بالله سبحانه وتعالي، ويمكن تقسيم الوقت لـ 3 أجزاء في هذا اليوم ذاته، ويفضل صلاته في ثلث من الليل وهذا قبيل الفجر بربع ساعه.

وقت شروق الشمس اليوم

ويصبح شروق الشمس اليوم الجمعة، في القاهرة يكون عند الساعة 6:43 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

موعد الشروق اليوم

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

تعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها ومن السنن المؤكدة وموعدها قبل شروق الشمس برع ساعة.

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، يؤدى صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس أو قبل طلوع الشمس وظهورها وأن تأخير صلاتها عن الوقت المحدد حرام شرعًا.

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