تشيلسي يضرب فولهام بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهي الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد فولهام ، بتقدم تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

يسعي فريق تشيلسي، للفوز خلال تلك المباراة للاقتراب من نظيره ليفربول علي صدارة ترتيب البطولة حيث يحتل تشيلسي مركز الوصيف برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام

مواجهة تشيلسي ضد نظيره فولهام، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فولهام

تستطيع متابعة مباراة تشيلسي ضد فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

تشيلسي ضد فولهام

تشكيل تشيلسي ضد فولهام

جاء تشكيل تشيلسي ضد فولهام كالتالي..

حراسة المرمي: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، توسين، كولويل، كوكوريا

خط الوسط: انزو فيرنانديز، كايسيدو، نيتو، بالمر

خط الهجوم: سانشو، جاكسون

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي أمام فولهام

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي أمام غريمه فولهام ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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