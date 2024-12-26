الدوري الممتاز| الأهلي يتقدم على المصري بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل اللاعب يحيي عطية الله، هدف التقدم لفريق الأهلي، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، خلال تصويبة من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لتسكن شباك محمود جاد.

يتواجد الأهلي، في المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط، خلال 4 مباريات، بينما يأتي المصري، في المركز الثالث، برصيد 11 نقطة.

الأهلي والمصري البورسعيدي

تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، حسين الشحات.

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي

ويغيب عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري كل من:

محمود كهربا - رؤية فنية.

رضا سليم - تمزق جزئي في غضروف الركبة.

طاهر محمد طاهر - تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية.

يوسف أيمن - رؤية فنية.

كريم نيدفيد - رؤية فنية.

محمد هاني - تمزق في الرباط الخارجي للركبة.

كريم فؤاد - قطع في الرباط الصليبي.

علي معلول - قطع جزئي في وتر إكيلس.

مصطفى أبو الخير - رؤية فنية.

محمد عبد الله - عضلة أمامية.

مصطى مخلوف - رؤية فنية.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الأهلي في دوري نايل

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف، أحمد القرموطي، محمد الشامي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الاهلى والمصري فى الدوري الممتاز

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس، بث مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والمصري على On Time Sports HD1.

اقرأ أيضًا:

خليجي 26.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة وترتيب المجموعات

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم