استقرار أسعار اللحوم اليوم الخميس عند 280 جنيهًا للكيلو البلدي

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، في الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية، استقرارًا في مستوياتها مقارنة بالأيام السابقة، مع توفر مجموعة واسعة من الخيارات لتلبية احتياجات المستهلكين، وتتميز الأسعار بالتفاوت وفقًا لنوع اللحوم ومصدرها، ما يتيح مرونة في الاختيار بما يناسب ميزانيات مختلفة، ويستعرض الموجز في هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم بمختلف أنواعها.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية

اللحم الضأن: تتراوح أسعاره بين 450 إلى 475 جنيهًا للكيلو.

اللحم الكندوز: يُباع الكيلو بسعر يتراوح بين 370 إلى 450 جنيهًا.

اللحم الجملي: يتراوح سعر الكيلو ما بين 270 إلى 300 جنيه.

الكبدة البلدي: تتراوح أسعارها بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

اللحمة البلدي: سعر الكيلو يتراوح بين 320 إلى 420 جنيهًا.

اللحمة البتلو: تتراوح أسعارها بين 350 إلى 400 جنيه للكيلو.

اللحم المفروم: بلغ سعر الكيلو 370 جنيهًا.

عرق الفلتو: سجل سعر الكيلو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

ويستعرض موقع الموجز، أسعار اللحوم اليوم بمنافذ وزارة الزراعة، على النحو التالي..

اللحم البلدي الطازج: يُعرض بسعر 280 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم: سجل الكيلو حوالي 230 جنيهًا.

اللحم الكندوز: يبلغ سعره 350 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن: يثبت عند 350 جنيهًا للكيلو.

السجق البلدي: متوفر بسعر 225 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الطازجة: يُباع الكيلو بسعر 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في المنا

فذ الوطنية

الكبدة الطازجة: تتراوح أسعارها بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

البفتيك والاستيك: يُباع الكيلو بسعر 325 جنيهًا.

وش الفخدة: وصل سعر الكيلو إلى 300 جنيه.

اللحم البقري: يُعرض بسعر 280 جنيهًا للكيلو.

عرق الفلتو: يبلغ سعره 350 جنيهًا للكيلو.

الموزة: يُباع الكيلو بسعر 295 جنيهًا.

قراءة اقتصادية للأسعار

تُظهر الأسعار استقرارًا نسبيًا مع توفر خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاقتصادية، وتعد المنافذ الحكومية، سواء التابعة لوزارة الزراعة أو المنافذ الوطنية، الخيار الأمثل لمن يبحث عن لحوم بأسعار أقل من السوق التجارية، مع ضمان الجودة، هذا الاستقرار يخفف الضغط على المستهلكين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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