ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الجمعة في ختام الجولة الـ 18

تترقب الجماهير الإنجليزية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 18 للبطولة.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجمعة 27 ديسمبر الجاري بالجولة الـ 18 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3- نوتينجهام، 34 نقطة.

4. آرسنال، 33 نقطة.

5. نيوكاسل، 29 نقطة.

6. بورنموث، 29 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. فولهام، 25 نقطة.

9. أستون فيلا، 28 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. وست هام، 23 نقطة.

14. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15. إيفرتون، 17 نقطة.

16.كريستال بالاس، 17 نقطة.

17. ولفرهامبتون، 15 نقاط.

18. ليستر سيتي، 14 نقطة.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الخميس 26 ديسمبر بالدوري الإنجليزي

مباريات الخميس 26 ديسمبر

ايفرتون ضد مانشستر سيتي - 2:30- (1-1 )

تشيلسي ضد فولهام -5 مساء - (1-2)

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء - (0-3)

وست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء - (1-0)

كريستال بالاس ضد بورنموث- 5 مساء - (0-0)

ليستر سيتي ضد ليفربول - 10 مساء - ( - )

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون- 7:30 مساء - (0-2)

توتنهام ضد نوتينجهام فورست- 5 مساء - (0-1)

موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

مباراة فريق أرسنال ضد نظيره إيبسويتش تاون التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري.

مشاهدة مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يمكنك مشاهدة مباراة فريق أرسنال ضد نظيره فريق إيبسويتش تاون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

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