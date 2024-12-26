عالم بالأوقاف: المخدرات من الكبائر وتؤدي لظواهر اجتماعية خطيرة

نهى الشرع الحنيف عن أي شيء يذهب العقل، ومن هذا يؤكد علماء الأمة دائمًا على خطورة تناول المخدرات بوجه عام، مشيرين بأنها من الكبائر.

وفي السياق أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المخدرات تُعد من الكبائر مشيرًا إلى أنها لها الكثير من العواقب، يوضحها الموجز في السطور التالية.

المخدرات تسبب الإكتئاب

وقال الدكتور أيمن أبو عمر، خلال حلقة برنامج منبر الجمعة المذاع على فضائية الناس، إلى أن المخدرات تدمر خلايا المخ وتسبب الاكتئاب والاضطرابات النفسية، ما يؤدي إلى الإدمان، كما تؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية والأداء الوظيفي.

الدكتور أيمن

وقال: إن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات سبب من أسباب تدمير خلايا المخ، وسبب من أسباب اضطراب المشاعر والاكتئاب.

وأضاف:"فالإنسان عندما يطلب شيء بمعصية الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالي يعامله بنقيض قصده، فبعض الناس من يلجأون للمخدرات هو متخيل أنه ذاهب للمتعة، فهي تعطيه شيء من السعادة، وهو ما نسميه وهم المتعة الذي يجر المقدم على المخدرات إلى بحار من الألم، وللأسف المقبل على هذه المخدرات سقط في مستنقع الألم وكأنه لما ذهب للمخدرات حتى يحصل على السعادة بما بغضب الله سبحانه فكانت النتيجة عكس ذلك تمامًا فأصيب بالاكتئاب، الذي كان يهرب منه".

وأضاف: والعلماء يقولون أن سبب من أسباب الإدمان أن من يتوجه للمخدرات يشعر بالنشوة والسعادة في البداية لكونها تفرز هرمون مسئول عن السعادة، ولكنه مع الوقت يحدث اختلال في الجسم، فمهما أخذ من مواد مخدرة لا تكون كافية، فيتحول للإدمان ومنها للاكتئاب والأمراض النفسية التي لا نهاية لها، وذلك لأن الهرمون المسئول عن السعادة في جسم الإنسان يصبح هذا المخدر قاتل له ثم يضيع المدمن في الألام، ويخسر عقله وجسده ودينه وماله.

المخدرات تؤدي لظواهر اجتماعية خطيرة

وتابع: ومعنى يخسر دينه لأن النبي نهى عن "كل مسكر ومفتر" بمعنى أي شيء يذهب العقل وهذا هو المسكر أما المفتر فهو لا يذهب العقل ولكنه أول مراحل السكر، وأي صورة من مراحل هذه الصور مثل الدخان أو الأقراص أو المحلول، فهي حرام، فالمخدرات تضيع حياة الفرد، وكذلك من يعول، كما أن المدمن يرهق من حوله، كذلك".

وأختتم الدكتور أبو عمر، حديثه بأن المخدرات تؤدي إلى ظواهر اجتماعية خطيرة، مثل زنا المحارم والجرائم والتشرد والتسول.

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