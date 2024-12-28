الحريفة 2 - الريمونتادا: إيرادات قياسية ومنافسة محتدمة

حقق فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" نجاحاً لافتاً منذ عرضه الأول، حيث بلغت إيراداته يوم الجمعة الماضية مليوناً و775 ألفاً و800 جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات خلال 24 يومًا إلى 90 مليوناً و975 ألفاً و430 جنيه هذا الرقم يعكس جماهيرية الفيلم الذي أثبت جدارته في حجز مكانة مميزة بين الأفلام الكوميدية والاجتماعية في الموسم الحالي.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

كوميديا خفيفة بروح شبابية

يدور الفيلم في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يستعرض حياة مجموعة من الشباب أثناء انتقالهم للمرحلة الجامعية تبدأ القصة بانبهارهم بالأجواء الجديدة، مع عودتهم إلى لعب كرة القدم وسط منافسات مليئة بالإثارة، بالإضافة إلى انضمام وجوه جديدة لفريقهم.

ويتميز "الحريفة 2" بتقديمه رؤية عصرية للشباب عبر شخصيات تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي.

أبطال الفيلم نجوم في أدوار مبهرة

يضم الفيلم طاقم عمل مميز بقيادة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، وسليم الترك. كما يشاركهم الأداء خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة، ودونا إما الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، بينما يظهر فيه عدد من النجوم كضيوف شرف، أبرزهم آسر ياسين، أحمد فهمي، ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، بالإضافة إلى المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

الجزء الأول بداية الحكاية وتأسيس النجاح

شهد الجزء الأول من فيلم "الحريفة" انطلاقة قوية في شباك التذاكر، حيث استطاع تحقيق إيرادات بلغت 76 مليون جنيه، مما جعله أحد أبرز الأعمال السينمائية في حينه تدور أحداثه حول ماجد، لاعب كرة قدم شاب يجبر على ترك مدرسته الدولية والانتقال إلى مدرسة حكومية بسبب ظروف عائلية يجد ماجد نفسه وسط زملاء جدد من خلفيات مختلفة، حيث ينضم إلى فريق شعبي يلعب في الساحات والمراكز الشبابية.

تتناول القصة أحلام هؤلاء الشباب، الذين يطمحون للفوز ببطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه، في إطار يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا الخفيفة كان النجاح الكبير لهذا الجزء هو الدافع الأساسي لإنتاج الجزء الثاني، الذي حمل تطوراً جديداً في حياة الأبطال وحافظ على روح الحماسة التي جذبت الجمهور.

أمل وشغف بلا حدود

من خلال الكوميديا والخفة، يوجه الفيلم رسائل ملهمة عن الإصرار، تحقيق الأحلام، والتغلب على الصعاب رحلة الأبطال الشباب تلخص روح التحدي والإبداع التي تشد انتباه الجمهور، خاصة الفئة العمرية الشابة.

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