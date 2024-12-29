كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

تشهد محركات البحث استفسارات أولياء أمور الصفين الأول والثاني الابتدائي عن موعد التقيمات للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل وكل ما يخص موعد تقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم.

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

وبحسب المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإنه تنطلق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي في 29 ديسمبر بشكل مبدئي وتنتهي التقيمات المبدئية في ال 5 من يناير 2025.

وأشارت الوزارة إلى أنه برغم انطلاق التقييمات المبدئية إلى أنه ذلك يتم مع استمرار الدراسة للطلاب داخل المدارس.

امتحان الصف الأول الإعدادي

موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي سيكون في الفترة من 16 يناير 2025حتى 23 يناير من الشهر نفسه.

ما هي ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول؟

كانت وزارة التربية والتعليم حددت عدد من الضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 لكلٍّ من الصف الأول والثاني الابتدائي.

يذكر أن الإدارة المركزية للتعليم الابتدائي أرسلت، خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية، بشأن تقييمات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الجديد، وجاءت ضوابط تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي على النحو التالي:

1- يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية".

2- مع مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ على أن يتم:

3- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

4-تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

5- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

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