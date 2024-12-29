عمرو أديب يعلق على القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي: لازم يتحاسب

طرد عبد الرحمن يوسف القرضاوي من برنامج "الحكاية".. أعاد الإعلامي عمرو أديب الحديث عن واقعة قديمة أثناء تعليقه على القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان، مشيراً إلى أنه سبق وطرده من برنامجه قائلاً: "المرة الوحيدة اللي طردت فيها ضيف ورميت الورق في وشه كانت عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو كان يستحق الطرد".

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رسالة مباشرة للأتراك

فيما وجه عمرو أديب رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات التركية التي يحمل القرضاوي جواز سفرها، قال: "بقول للأتراك، متتدخلوش في الموضوع ومتطالبوش السلطات اللبنانية بالإفراج عنه لو ده حصل، أنا مش هاسكت".

انتقادات حول توجهات عبد الرحمن القرضاوي

وأضاف عمرو أديب متسائلًا: "أنا مش عارف عبد الرحمن يوسف القرضاوي رايح سوريا يعمل إيه؟ الصلح مع تركيا يعني متعملوش حركات معادية ضدنا لازم يكون في احترام متبادل بين الطرفين".

لازم يرجع مصر ويتحاسب

واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على ضرورة محاسبة القرضاوي في مصر، قائلاً: "لازم يجي مصر ويتحاسب على كل اللي عمله الكيل بمكيالين في العلاقات الدولية مش هيعدي علينا".

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