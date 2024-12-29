القناة الناقلة لمباراة نادي الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي تجمع بين نادي الزمالك والاتحاد السكندري في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري على ملعب " القاهرة الدولي" ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس إلى استعادة سلسلة الانتصارات أمام زعيم الثغر بعد التعادل الأخير ضد سيراميكا كليوباترا.

في المقابل يأمل فريق الاتحاد السكندري إلى تحقيق الفوز على الفارس الأبيض لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري.

نادي الزمالك والاتحاد السكندري

وستبدأ صافرة لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة نادي الزمالك أمام الاتحاد

ستذاع مواجهة الفارس الأبيض أمام فريق الاتحاد عبر قناة "أون تايم سبورت" الفضائية الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويستعرض " الموجز" جدول تردد قناة أون تايم سبورت على النحو التالي:



القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة اون سبورت : 11861.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : HD.

تردد قناة اون تايم سبورت علي عرب سات



القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة اون تايم سبورت : 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة: HD.



جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين



اقرأ أيضًا:

المتأهلون إلى نصف نهائي خليجي 26 والمنتخبات المودعة.. مفاجآت مثيرة

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك مع اقتراب رحيله؟..أرقام مثيرة