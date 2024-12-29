سر ساعات كريستيانو رونالدو الباهظة.. أبرزها بـ2 مليون دولار

يبذل كريستيانو رونالدو جهودًا كبيرًا للبقاء في صدارة أفضل لاعبي كرة القدم عالميًا، على الرغم من ذلك إلا أنه يخصص وقتًا لهواياته خارج الملعب، والتي تشمل شغفه القديم بجمع الساعات الثمينة.

تُعتبر اقتناء الساعات واحدة من أبرز هوايات كريستيانو رونالدو، وقد ازدادت بشكل ملحوظ منذ انتقاله إلى السعودية، رغم أنها ليست اهتمامًا جديدًا بالنسبة له. نادرًا ما يُرى النجم العالمي بدون ساعة، وغالبًا ما تكون هذه الساعات فاخرة.

ساعات كريستيانو رونالدو تبرز بين أعين العالم

ظهر اهتمام كريستيانو رونالدو بالساعات لأول مرة خلال فترة لعبه في ريال مدريد، حيث ارتدى ساعة "Grand Baguette Diamond" التي تقدر قيمتها بحوالي مليون دولار، وتحتوي على 761 ماسة وتغطي خمس مناطق زمنية مختلفة.

في عام 2018، ارتدى كريستيانو رونالدو ساعة فرانك مولر خلال مؤتمر صحفي لنادي يوفنتوس، بلغت قيمتها 2 مليون دولار، وتحتوي على 474 ماسة و70 ياقوتة.

كريستيانو رونالدو

كما كشف عن ساعة "Hublot" فريدة بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى ساعة "رولكس دايتونا" بقيمة 605,000 جنيه إسترليني.

قبل السفر إلى كأس العالم 2022، ارتدى ساعة بقيمة 45,000 جنيه إسترليني تحتوي على 26 ألماسة.

يمتلك كريستيانو رونالدو رونالدو مجموعة رائعة من الساعات، لكنه لا يحتفظ بها جميعًا لنفسه، حيث أهدى مؤخرًا ساعة بقيمة 87,000 جنيه إسترليني للبطل السابق في الفنون القتالية المختلطة، فرانسيس نجانو.

موعد مباراة النصر السعودي المقبلة

ويستعد النصر السعودي المحترف ضمن صفوفه كريستيانو رونالدو للمواجهة المرتقبة أمام فريق الأحدود ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وستنطلق مواجهة النصر أمام فريق الأخدود على ملعب " الأول بارك" بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل صدام النصر والأخدود

ويستعرض “ الموجز” جدول ترتيب دوري روشن قبل صدام العالمي أمام فريق الأخدود على النحو التالي:



1- الاتحاد 36 نقطة

2- الهلال 34 نقطة

3- القادسية 28 نقطة

4- النصر 25 نقطة

5- الأهلي 25 نقطة

6- الشباب 23 نقطة

7- الرياض 21 نقطة

8- الخليج 19 نقطة

9- التعاون 18 نقطة



10- ضمك 15 نقطة

11- الاتفاق 15 نقطة

12- الرائد 14 نقطة

13- العروبة 13 نقاط

14- الأخدود 12 نقاط

15- الخلود 10 نقاط



16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 8 نقاط

18- الفتح 6 نقاط



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