إلهام علييف : يتهم روسيا بإسقاط الطائرة الآذرية ويطالب بإعتذار رسمي

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقابلة تلفزيونية، الأحد، إن روسيا يجب أن تعترف بمسؤوليتها عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية.





أذربيجان تطالب روسيا بإعلان مسئوليتها عن الحادث

وأوضح علييف أنه بناءً على تقارير متعددة وتصريحات رسمية إلى أن نيران الدفاع الجوي الروسي كانت مسؤولة عن الكارثة.

فيتعين على السلطات الروسية، الإعتراف بإرتكاب الحادث، وكانت الرحلة رقم J2-8243 التابعة للخطوط الجوية الآذربيجانية في طريقهامن العاصمة الأذربيجانية باكو إلى جروزني في الشيشان قبل تغيير مسارها وتحطمها في كازاخستان، الأربعاء ، مما أسفر عن مقتل 38 راكباً .



يمكننا القول الآن أن روسيا هى من تسببت في الحادث

وقال علييف خلال مقابلة مع تلفزيون أذربيجان الحكومي: "يمكننا أن نقول بكل وضوح أن الطائرة أسقطتها روسيا... نحن لا نقول إن ذلك تمعمدًا، ولكن تم ذلك بالفعل"، متهمًا روسيا بمحاولة "التعتيم" على الحادث.



وأضاف: "بالطبع، سيتم معرفة النسخة النهائية بعد فتح الصناديق السوداء لكن النسخ الأولية أيضًا مبنية على أسس جيدة وتستند إلى الحقائق".



والحقيقة هي أن الطائرة المدنية الأذربيجانية تضررت من الخارج، فوق الأراضي الروسية، بالقرب من مدينة جروزني، وفقدت السيطرة عمليًا.

وتابع : "نعلم أيضًا أن طائرتنا أصبحت خارجة عن السيطرة بسبب الحرب الإلكترونية"، مضيفًا أن قسم الذيل تضرر بشكل خطير نتيجة لإطلاق النار من الأرض.

كاشفاً: أنه في يوم الأربعاء الماضي، سلمت باكو قائمة مطالبها إلى روسيا، بما في ذلك الإعتذار والإعتراف بالمسؤولية ومحاسبة الجناة جنائيًا ودفع تعويضات للدولة الأذربيجانية والركاب وأفراد الطاقم المتضررين.

و أكد : "أن هذه هي شروطنا تم الوفاء بالأول منها بالفعل أمس آمل أن يتم قبول شروطنا الأخرى أيضًا".

بوتين يعتذر

وبدوره فقد ، أجرى بوتين إتصالاً هاتفياً مع علييف، أمس، للإعتذار "عن حقيقة وقوع الحادث المأساوي في المجال الجوي الروسي" دون التعليق على ما إذا كانت الطائرة قد أصيبت بدفاعات جوية روسية.

وقال الكرملين إن الطائرة قامت بعدة محاولات للهبوط في مطار جروزني خلال هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية، والتي ورد أن الدفاعات الجوية الروسية صدتها.

بدورها فقد إعتبرت دول أوروبية إن الكارثة كانت نتيجة لسلوك روسيا "المتهور" ودعت إلى إجراء تحقيق شفاف.

وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين وعلييف أجريا مكالمة هاتفية أخرى بشأن تحطم الطائرة اليوم دون الكشف عن تفاصيل.

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