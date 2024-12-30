نصائح العام الجديد.. ياسمين عز تكشف نصائح للحفاظ على راحة الزوج

في حلقة جديدة من برنامج "كلام الناس" الذي يعرض عبر قناة "MBC مصر"، قدمت الإعلامية ياسمين عز مجموعة من النصائح الموجهة للنساء بهدف تعزيز التفاهم مع الأزواج، وتخفيف الضغط النفسي الذي قد يشعر به الرجل في الحياة الزوجية. وأشارت إلى ضرورة الابتعاد عن استخدام عبارات قد تكون مزعجة أو مثيرة للتوتر.

وفي السطور القادمة يرصد الموجز أهم نصائح ياسمين عز للسيدات في العام الجديد .

"أبتعدي عن هذه العبارات"

حذرت عز من استخدام عبارات شائعة مثل: "انت فين؟"، مشيرة إلى أن هذه الجملة قد تثير قلق الرجل دون داعٍ. كما نصحت النساء بعدم السؤال عن تفاصيل تتعلق بالمال بطريقة مباشرة مثل: "بتقبض كام؟"، أو "المصروف خلص"، أو "عايزة فلوس"، مؤكدة أن هذه الأسئلة قد تُشعر الرجل بالضغط.

اختيار التوقيت المناسب

تطرقت عز إلى أهمية اختيار اللحظة المناسبة للحديث عن الأمور المالية، موضحة أن الرجل لا يفضل التطرق لهذه الموضوعات في أوقات محددة. وقالت: "الراجل مبيحبش يدفع فلوس لما يكون لسه صاحي، ولا وهو جاي من الشغل لأنه بيبقى عايز ياكل، ولا قبل النوم لأنه عايز يرتاح."

تقدير الرجل بدلاً من المطالبة

وحثت الإعلامية النساء على

التعامل بتقدير واحترام مع أزواجهن، قائلة: "اللي يديهولك مشي نفسك بيه، وعبري له عن الامتنان بعبارات مثل: ياه، ربنا يقدرك علينا، مش عارفة من غيرك كنا هنعمل إيه. أنت الخير والبركة."

دعوة للتغيير والتجديد

استغلت عز بداية العام الجديد لتوجيه رسالة تحفيزية للنساء بضرورة كسر الروتين وتجديد مظهرهن. وقالت: "قومي البسي روبك الأحمر أبو ريش، وحطي روجك النبيتي أو العنابي. اتركي البيجامات الثقيلة والجوارب، وانهضي لتظهري جمالك بأناقة."

خطوات جريئة لعام جديد

واختتمت عز نصائحها بدعوة النساء إلى اتخاذ خطوات جريئة في العام الجديد، مثل تغيير لون الشعر إلى الأحمر لتجديد الإطلالة وكسر الملل: "السنة الجديدة تستحق مغامرة جديدة، قومي اصبغي شعرك، نعمل أي تغيير يبهر السنة القادمة."

بهذه النصائح، تدعو ياسمين عز النساء إلى اتخاذ خطوات تعزز الحب والتفاهم في الحياة الزوجية، مع لمسات من الجرأة والإبداع لتجديد حياتهن.



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