بعد نجاحها في مسلسل وتر حساس.. من هي الفنانة جنا الاشقر؟

تصدر إسم الفنانة جنا الاشقر تريند جوجل، بعد نجاح دور “ليلي” في مسلسل وتر حساس وهو الدور الذي لفت انتباه المشاهدين للمسلسل.

من هي جنا الاشقر ؟

هي فنانة شابة نجحت بملامحها البريئة.

عندها 24 عاما.

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

شاركت في بعض الأعمال مع كبار الفنانين.

مشاركة جنا الاشقر في رمضان 2025

انضمت الفنانة الشابة جنا الاشقر مؤخرا الي أسرة مسلسل "أثينا" بطولة الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في رمضان 2025، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته بدور "ليلي" في مسلسل وتر حساس مع صبا مبارك، ويكشف موقع الموجز تفاصيل اكثر عن المسلسل.

جنا الاشقر في رمضان 2025

يشارك في مسلسل أثينا" عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة ريهام حجاج، أحمد مجدي، سوسن بدر، محمود قابيل، جنا الاشقر، تامر هاشم، نبيل عيسي، سلوي محمد علي، والمسلسل من إخراج يحيي إسماعيل ، وإنتاج شركة فانتيتج، وتأليف محمد ناير.

جنا الاشقر

آخر أعمال جنا الاشقر

شاركت جنا الاشقر مؤخرا في مسلسل "وتر حساس" الذي حقق نجاحات كبيرة عبر القنوات الناقلة وأصبح تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب تألق أبطال وشخصياته.

شارك في مسلسل وتر حساس كلا من محمد علاء، صبا مبارك، أنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، تميم عبدة، عادل عزوز، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، محمد العمروسي، شريف الشعشاعي، تقي حسام، صالح عبدالنبي، ميرنا نديم، مينا نبيل، نوا مهدي ، كريم العمري، محمد علي رزق، وإخراج وائل فرج ، وتأليف أمين جمال ، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

كواليس مسلسل أثينا مع ريهام حجاج والأبطال

كما شاركت جنا الاشقر في مسلسل كامل العدد الجزء الأول في رمضان 2024، مع دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ندي موسي، وآخرون.

بينما شاركت في فيلم قصير يحكي عن القضية الفلسطينية، وجسدت خلاله شخصية العروس التي فقدت عريسها في حفل زفافها.

جنا الاشقر

آخر أعمال ريهام حجاج

شاركت ريهام حجاج مؤخرا في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "صدفة"، الذي كان يحكي الذي كان يحكي قصة المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

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