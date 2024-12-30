شوط سلبي بين الأهلي وإنبي في الدوري المصري

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد إنبي، بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

شهد الشوط الأول ضغط أهلاول لتسجيل هدف التقدم إالا أن الدفاع المتكتل والمنظم لإنبي حال دون ذلك ويسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم الاثنين أمام نظيره إنبي لمطاردة فريق الزمالك علي قمة جدول ترتيب الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ 14 نقطة.

الأهلي ضد إنبي

الأهلي يواجه نظيره إنبي، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبرالجاري، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مواجهة الأهلي أمام إنبي

مباراة الأهلي ضد إنبي، في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، يتم نقلها عبر شاشة شبكة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري في مصر.

الأهلي ضد إنبي

تشكيل الأهلي ضد إنبي

يرصد "الموجز" تشكيل النادي الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري وجاء كالتالي:

حراسة المرمى مصطفى شوبير

خط الدفاع يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

خط الهجوم مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي

قائمة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد المقاولون العرب وشهدت قائمة الأهلي مفاجآت بغياب أبرز اللاعبين، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.

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