مواعيد المتحف المصري الجديد وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب والطلاب

تعتبر الآثار المصرية القديمة كنوز لا تقدر بثمن، ولها محبين على كل مستوى العالم، وقد قامت مصر بإنشاء المتحف المصري الجديد، والذي كان حديث العالم لما فيه من آلاف القطع الآثرية النادرة والمميزة، من ضمنها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ أمون.

ويوضح الموجز في السطور التالية مواعيد المتحف المصري الجديد، مع أسعار التذاكر للمصريين والأجانب.

وكانت الصفحة الرسمية على الانترنت نشرت تنويه بأن المتحف يقدم حاليًا زيارات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

المتحف المصري الجديد

ما هي مواعيد عمل المتحف المصري الجديد؟

- مجمع المتحف: يومياً من 8:30 صباحاً إلى 6 مساءً

⁠- قاعات العرض: يومياً من 9 صباحاً إلى 5 مساءً

⁠- آخر موعد لشراء التذاكر: 4 مساءً

ما هي أسعار تذاكر المتحف المصري الكيير للمصريين والجانب؟

يبلغ سعر التذكرة العادية للمتحف المصري الكبير 200 جنيه للمصريين، فيما يدفع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة 100 جنيه فقط، ويكون سعر تذكرة كبار السن 200 جنيه.

وبالنسبة لأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير لغير المصريين فهي 1200 جنيه للزائر العادي، فيما يدفع الشاب 750 جنيه، وكذلك الطالب تذكرته تكون 750 جنيه.

ما هي أهم معالم المتحف المصري الكبير؟

يضم المتحف مجموعة متنوعة وفريدة من الآثار المصرية الفرعونية المميزة والفريدة مثل المسلة المعلقة، والبهو الرئيسي والذي يعرض تمثال رمسيس الثاني وعشرة تماثيل لسنوسرت وعمود النصر لمرنبتاح، إلى جانب تماثيل البطالمة.

كما يضم المتحف الدرج العظيم وهو أحد أهم المعالم الرئيسية للمتحف، كما توجد منطقة الخدمات التي تضم مطاعم وأماكن ترفيهية توفر تجربة مريحة للزوار.

مساحة المتحف المصري الكبير

قدرت مساحة المتحف المصري الكبير بـ 117 فدانًا، ويتألف من ثلاث قاعات رئيسية تتضمن 12 قاعة عرض داخلية.

أما عن قاعة الدرج العظيم، فتشمل بالإضافة إلى قاعتين مخصصتين بالكامل لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تصل إلى 7000 متر مربع.

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