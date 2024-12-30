التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي

جماهير الكرة الإنجليزية، تترقب مواجهة فريق أرسنال ضد برينتفورد التي تجمعهما مساء بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

فريق أرسنال يبحث عن فوز جديد في مباراته ضد برينتفورد، لمواصلة مشواره نحو القمة ومطاردة فرق الصدارة وفي مقدمتها ليفربول في ظل الصراع الشرس علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد برينتفورد

من المنتظرأن يضم تشكيل أرسنال ضد برينتفورد الأسماء التالية:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

تشكيل برينتفورد المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: فليكن.

الدفاع: روسليف - كولينز - بين مي - لويس بوتر.

الوسط: نورجارد - جانليت - دامسجارد.

الهجوم: بريان مبيومو - يوان ويسا - شاد.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يواجه فريق أرسنال نظيره برينتفورد، مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برينتفورد

يمكنك متابعة مباراة أرسنال ضد برينتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد برينتفورد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد برينتفورد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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