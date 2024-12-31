كيف احتفل كريستيانو رونالدو بأعياد الكريسماس؟.. الدون يثير الجدل

استغل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، فترة توقف المنافسات الكروية في السعودية للاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس" مع عائلته بطريقة مميزة وجذابة، قد تلهم جمهوره لتقليدها باستخدام أدوات بسيطة في المنزل.

توقفت المسابقات المحلية بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي المقامة حاليًا في الكويت، والتي تستمر حتى 4 يناير المقبل.

كريستيانو رونالدو تحت الثلج

اختار كريستانو رونالدولاعب النصر السعودي قضاء عطلته الشتوية في لابلاند بفنلندا، المعروفة بمنتجعاتها الثلجية المثالية للاحتفال بموسم الأعياد، مما يتيح له تقديم احتفال يحمل روح التحدي.

ورغم درجات الحرارة التي تصل إلى 20 تحت الصفر، لم يتردد كريستيانو رونالدو في مواجهة الثلوج، حيث نشر مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره يرتدي سروالًا قصيرًا وهو يغطس في مسبح صغير محاط بالثلوج، معلقًا مازحًا "الجو بارد قليلاً"، مما أثار إعجاب متابعيه.

كريستيانو رونالدو

كما شارك كريستيانو رونالدو رونالدو مقطع فيديو على قناته في "يوتيوب" يوثق تفاصيل رحلته إلى لابلاند، حيث ظهر مع عائلته في أجواء مليئة بالفرح وهم يهنئون الجمهور بعيد الميلاد.

تضمن الفيديو لقطات لعائلته وهم يستمتعون بأجواء الثلوج ليلاً، مما أضفى لمسة دافئة على الاحتفالات.

كريستيانو رونالدو

لمن يرغب في تجربة مشابهة لاحتفالات كريستيانو رونالدو، يمكن تقليد الأجواء باستخدام مسبح منزلي صغير متوفر على مواقع التسوق مثل أمازون السعودية، مع إضافة الثلج لخلق أجواء شتوية مميزة، وتزيين المنزل بأضواء الكريسماس لإكمال التجربة.

كريستيانو رونالدو دائمًا ما يبتكر طرقًا فريدة لجعل لحظاته مميزة، واحتفاله هذا العام بالكريسماس لم يكن استثناءً، حيث جمع بين روح المغامرة وأجواء العائلة، ملهمًا عشاقه حول العالم بتجربة لا تُنسى.

هل يشارك كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية ؟

شهدت الفترة الماضية عن تكهنات عديدة بخصوص دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات قوية مع كريستيانو رونالدو مهاجم النصر لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل وفقًا لما علمه “ الموجز”.

ويريد نادي الهلال السعودي استغلال مشاركته في كأس العالم للأندية من أجل إغراء كريستيانو رونالدو لتدعيم صفوفه عقب نهاية عقده مع فريق النصر.

اقرأ أيضًا:

طارق مصطفى يكشف لـ الموجز حقيقة مفاوضات الرجاء المغربي

حقيقة وصول بغداد بونجاح إلى القاهرة للتعاقد مع الأهلي.. (القصة كاملة)