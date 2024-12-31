تطورات حالة عبد الرحمن سمير "بودي" الصحية حارس مرمى إنبي بعد إصابته بالكبد

يخضع عبد الرحمن سمير، حارس مرمى فريق إنبي، لفحوصات طبية دقيقة بعد إصابته المفاجئة بالصفرا وارتفاع غير طبيعي في إنزيمات الكبد، ما أدى إلى غيابه عن تدريبات ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

هذه الإصابة كانت قد أثرت بشكل كبير على مشاركة الحارس في المباريات الرسمية، وهو ما جعل الفريق يعاني من غيابه المستمر.

الاستقرار الصحي وعودة محتملة لبودي إلى التدريبات

لقد مر أكثر من شهر ونصف على غياب "بودي" عن الملاعب، حيث بدأ يتلقى العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الفريق الطبي المختص، ومن ثم بدأت حالته الصحية في التحسن بشكل تدريجي.

ورغم أنه لم يشارك في المباريات حتى الآن، فإن التقارير الطبية تشير إلى أن حالته باتت مستقرة، ويتوقع أن يبدأ في العودة إلى تدريبات الفريق قريبًا.

عبدالرحمن بودي

ما هو مرض الصفرا ؟

مرض الصفرا، والذي يُعرف أيضًا بـ "اليرقان"، هو حالة طبية تحدث نتيجة ارتفاع مستوى مادة تسمى "البيليروبين" في الدم.

البيليروبين هو مادة صفراء تنتج عن تحلل كريات الدم الحمراء القديمة في الجسم، في الحالة الطبيعية، يتم تصريف هذه المادة من الكبد ويتم التخلص منها عبر الصفراء، لكن عند حدوث خلل في الكبد أو في عملية التخلص من البيليروبين، تتراكم هذه المادة في الدم وتسبب ظهور أعراض الصفرا.

التعادل بين الأهلي وإنبي في الدوري المصري



أما على صعيد مباراة الأهلي وإنبي التي أُقيمت في الجولة السابعة من الدوري الممتاز، فقد انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وهي نتيجة لم تكن مرضية لكلا الفريقين.

الأهلي كان الأكثر هجومًا على مرمى إنبي وقدم العديد من الفرص، لكن الفريق البترولي أظهر صلابة دفاعية قوية كانت المباراة مليئة بالفرص الضائعة، أبرزها ركلة جزاء ضائعة من جانب إنبي.

تفاصيل المباراة بين الأهلي وإنبي

في الدقيقة السابعة، أرسل محمد مجدي أفشة عرضية من ضربة حرة داخل منطقة جزاء إنبي، لكنها مرت من أمام الجميع وخرجت إلى ضربة مرمى وفي الدقيقة 15، مرر أفشة كرة إلى مروان عطية الذي سددها بقوة لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 20، سدد أحمد حواش لاعب إنبي رأسية قوية من عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

بعد ذلك، هجمة مرتدة من الأهلي، حيث انفرد بيرسي تاو بالحارس، إلا أن الأخير تصدى لتسديدته ببراعة.

في الدقيقة 51، حاول أحمد حواش مجددًا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت فوق العارضة بعدها، وفي الدقيقة 69، سدد أفشة كرة بوجه القدم الخارجي من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت في دفاع إنبي وخرجت إلى ركنية.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 87، حصل إنبي على ركلة جزاء بعدما ارتكب أحد لاعبي الأهلي خطأ داخل المنطقة، لكن أحمد كالوشا فشل في ترجمة الفرصة حيث سدد الكرة بشكل غريب في المدرجات، ليحرم فريقه من فرصة حاسمة.

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