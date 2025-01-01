موعد الشروق اليوم الأربعاء 1-1-2025.. فضل صلاة الضحى وأوقاتها

يبدأ يوم جديد يشرق وتتجدد معه الحاجة لمعرفة مواقيت الصلاة وخاصًا موعد الشروق في مختلف المحافظات.

موعد الشروق اليوم

ويستعرض الموجز، تقديم جدول محدث يوضح مواعيد الشروق بدقة اليوم الأربعاء 1-1-2025، ليساعد المسلمين على أداء عباداتهم في أوقاتها، على النحو التالي:

موعد الشروق اليوم في القاهرة: 6:48 ص

موعد الشروق اليوم في الإسكندرية: 6:53 ص

موعد الشروق اليوم في أسيوط: 6:43 ص

موعد الشروق اليوم في أسوان: 6:32 ص

موعد الشروق اليوم في قنا: 6:37 ص

موعد الشروق اليوم في جنوب سيناء: 6:35 ص

موعد الشروق اليوم في البحر الأحمر: 6:32 ص

موعد الشروق اليوم في مطروح: 7:00 ص

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم في الوادي الجديد: 6:37 ص

موعد الشروق اليوم في الإسماعيلية: 6:47 ص

موعد الشروق اليوم في السويس: 6:47 ص

موعد الشروق اليوم في الشرقية: 6:47 ص

موعد الشروق اليوم في الدقهلية: 6:52 ص

موعد الشروق اليوم في الغربية: 6:52 ص

موعد الشروق اليوم في البحيرة: 6:53 ص

موعد الشروق اليوم في كفر الشيخ: 6:52 ص

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم في المنوفية: 6:52 ص

موعد الشروق اليوم في القليوبية: 6:48 ص

موعد الشروق اليوم في الأقصر: 6:33 ص

موعد الشروق اليوم في المنيا: 6:45 ص

موعد الشروق اليوم في سوهاج: 6:40 ص

موعد الشروق اليوم في بني سويف: 6:47 ص

موعد الشروق اليوم في الفيوم: 6:47 ص

موعد الشروق اليوم في بورسعيد: 6:47 ص

موعد الشروق اليوم في شمال سيناء: 6:42 ص

الثلث الأخير من الليل

يعد الثلث الأخير من الليل، من أجمل الأوقات عند المسلمون لأنه يمتاز بأجواء هادئة وانفراد لكل مسلم للدعاء والصلاة والاستغفار.

ويبقي الثلث الأخير من الليل من صلاة العشاء لصلاة الفجر ويمكن تقسيم الوقت لثلاثة أجزاء وذلك لمعرفة وقته بالتحديد ويفضل صلاتها في ثلث من الليل قبيل الفجر بربع ساعه.

موعد الشروق اليوم

وقت شروق الشمس اليوم

ويصبح شروق الشمس اليوم، في القاهرة يكون عند الساعة 6:43 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

تعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها ومن السنن المؤكدة وموعدها قبل شروق الشمس برع ساعة.

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، كما أنها تكون بداية ارتفاع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعتين هذا هو الأفضل، وإذا صلاها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو في بقية أجزاء الضحى كل ذلك حسن".

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، يؤدى صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس أو قبل طلوع الشمس وظهورها وأن تأخير صلاتها عن الوقت المحدد حرام شرعًا.

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