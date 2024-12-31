التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة الكويت والبحرين في خليجي 26

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب الكويت والبحرين، خلال المباراة المقامة حاليًا، على استاد جابر الأحمد الدولي، في الدور نصف النهائي الثاني من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان منتخب الكويت، تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، حيث افتتح مشواره بتعادل مع عمان، ثم فاز على الإمارات قبل أن يحقق تعادلاً مع قطر.

ويبحث المنتخب الكويتي عن تذكرة التأهل لنهائى كأس الخليج للمرة الأولى منذ 2010 عندما توج وقتها بلقبه العاشر ليعزز رقمه القياسى كأكثر منتخبات البطولة تتويجًا عبر التاريخ.

منتخب البحرين والكويت

بينما يعد منتخب البحرين، من أوائل المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه في أول مباراتين على السعودية والعراق، لكنه خسر في المباراة الأخيرة أمام اليمن.

ويسعى المنتخب الكويتي، لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق البطولة في 2019 بالدوحة.

تشكيل منتخب الكويت أمام البحرين في كأس الخليج

قرر خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب الكويت أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي:-

حارس المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: خالد إبراهيم - فهد الهاجري - مشاري غنام - الصانع.

خط الوسط الدفاعي: سلطان العنزي - أبوجبارة.

خط الوسط الهجومي: محمد دحم - عيد الرشيدي - الظفيري.

خط الهجوم: يوسف ناصر.

تشكيل منتخب البحرين أمام الكويت في كأس الخليج

ويدخل دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخب البحرين بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: حمد الشمسان، أمين بنعدي، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي.

خط الوسط: علي مدن، كميل الأسود، مهدي الحميدان.

خط الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبدالجبار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: السيد محمد جعفر - عمار محمد - هزاع علي - فينسينت إيمانويل - محمد عادل، - جاسم الشيخ - عبدالوهاب المالود - السيد أحمد الوداعي - إبراهيم الختال - حسين الكريم - محمد الرميحي - إسماعيل عبداللطيف.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج

يمكنك متابعة مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج 2024، عبر مجموعة من القنوات الرياضية، وهي كالتالي:

الكويت الرياضية - المعلق: أحمد البلوشي.

SSC News HD - المعلق: فارس عوض - خالد المديفر.

الكأس 1 - المعلق: خليل البلوشي.

أبو ظبي الرياضية 1 - المعلق: محمد الشامسي.

الشارقة الرياضية - المعلق: موسى عيد.

دبي الرياضية - المعلق: رؤوف خليف.

عمان الرياضية - المعلق: محمد الريامي.

البحرين الرياضية - المعلق: سلمان الحدي.

العراقية الرياضية - المعلق: علي لفتة.

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