تعرف على أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى سوق العبور

أسعار السمك والجمبري اليوم.. سجلت أسعار السمك والجمبري تباينًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، خلال التعاملات الصباحية في سوق العبور لتجارة الجملة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 فى سوق العبور.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك اليوم للمستهلك

يتراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا.

يتراوح سعر بياض أملس 1 (بلدي) من 100 إلى 150 جنيهًا.

يتراوح سعر بياض أملس 2 (خليجي) من 40 إلى 90 جنيهًا.

يتراوح سعر قراميط (شيلان) من 30 إلى 70 جنيهًا.

يتراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا.

يتراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيهًا.

يتراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهًا.

يتراوح سعر برانيس اسكندراني من 70 إلى 110 جنيهًا.

يتراوح سعر موسى من 200 إلى 320 جنيهًا.

يتراوح سعر سبيط - كاليماري - سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا.

يتراوح سعر قرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

يتراوح سعر حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.



يتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

يتراوح سعر مرجان 1 من 160 إلى 260 جنيهًا.

يتراوح سعر مرجان 2 من 100 إلى 150 جنيهًا.

يتراوح سعر بربون 1 من 180 إلى 300 جنيهًا.

يتراوح سعر بربون 2 من 110 إلى 170 جنيهًا.

يتراوح سعر دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.

يتراوح سعر بوري 1 من 125 إلى 185 جنيهًا.

يتراوح سعر بوري 2 من 90 إلى 110 جنيهًا.

يتراوح سعر مازليا - كشر من 100 إلى 300 جنيهًا.

يتراوح سعر شعور من 100 إلى 300 جنيهًا.

يتراوح سعر وقار من 150 إلى 350 جنيهًا.

يتراوح سعر قاروص - لوت من 150 إلى 350 جنيهًا.

يتراوح سعر موزة من 70 إلى 100 جنيهًا.

يتراوح سعر باغة من 25 إلى 35 جنيهًا.

يتراوح سعر سردين من 60 إلى 90 جنيهًا.

يتراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم

تتراوح أسعار الأسماك البلطي اليوم كما يلي:

يتراوح سعر البلطي الكبير ما بين 71 و77 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر البلطي الوسط ما بين 66 و70 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر البلطي الأسواني ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الفيليه البلطي المجمد ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

تتراوح أسعار الجمبري اليوم كما يلي:

يتراوح سعر الجمبري الجامبو ما بين 570 و700 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 510 و560 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري متوسط الحجم ما بين 370 و500 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري صغير الحجم ما بين 250 و350 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك المجمد اليوم

يتراوح سعر مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر مرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر بربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر جمبري 2 مجمد من 175 إلى 475 جنيهًا.

يتراوح سعر سردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا.

يتراوح سعر ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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