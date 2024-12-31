أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم.. تباين ملحوظ وتغيرات طفيفة

شهدت أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في بعض الأنواع، فيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل أسعار السمك والجمبري في السوق، موضحين التغيرات الطفيفة مقارنة بالأسعار السابقة.

أسعار الأسماك في سوق العبور

أسعار الأسماك البلطي بأنواعها

سعر كيلو البلطي الممتاز يتراوح بين 70 و 76 جنيهًا، بزيادة جنيه واحد عن السعر السابق.

سعر البلطي متوسط الحجم يتراوح بين 65 و 69 جنيهًا للكيلو، بزيادة جنيه واحد أيضًا.

سعر البلطي الأسواني يتراوح بين 30 و 70 جنيهًا للكيلو.

سعر فيليه البلطي يتراوح بين 50 و 250 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض يتراوح بين 150 و 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك الأخرى

بياض أملس بلدي يتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس مزارع يتراوح بين 40 و 90 جنيهًا للكيلو.

القراميط يتراوح بين 30 و 70 جنيهًا للكيلو.

المكرونة خليجي تتراوح بين 70 و 80 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن السعر السابق.

المكرونة سويسي تتراوح بين 70 و 100 جنيه للكيلو، أيضًا بانخفاض 5 جنيهات.

البرانيس إسكندراني يتراوح بين 70 و 100 جنيه للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات.

المكرونة المجمدة يتراوح بين 30 و 60 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى يتراوح بين 200 و 340 جنيهًا للكيلو.

السبيط يتراوح بين 200 و 340 جنيهًا للكيلو.

سمك القرش يتراوح بين 100 و 150 جنيهًا للكيلو.

سمك حدادي يتراوح بين 30 و 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المتنوعة

الكابوريا تتراوح بين 40 و 150 جنيهًا للكيلو، بزيادة 15 جنيهًا.

المرجان الممتاز يتراوح بين 150 و 250 جنيهًا للكيلو.

المرجان وسط يتراوح بين 100 و 140 جنيهًا للكيلو.

المرجان المجمد يتراوح بين 30 و 40 جنيهًا للكيلو.

البربون الممتاز يتراوح بين 180 و 300 جنيه للكيلو.

البربون وسط يتراوح بين 110 و 170 جنيهًا للكيلو.

سمك دنيس يتراوح بين 90 و 245 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري في سوق العبور

سعر الجمبري يتراوح بين 160 و 680 جنيهًا للكيلو، حسب الحجم.

أسعار الأنواع الأخرى من السمك

سمك شعور يتراوح بين 100 و 300 جنيه للكيلو.

سمك مازاليا يتراوح بين 100 و 300 جنيه للكيلو.

سمك وقار يتراوح بين 150 و 350 جنيهًا للكيلو.

سمك قاروص يتراوح بين 150 و 350 جنيهًا للكيلو.

سمك باغة يتراوح بين 70 و 100 جنيه للكيلو.

السردين يتراوح بين 60 و 90 جنيهًا للكيلو.

كسكمري يتراوح بين 60 و 80 جنيهًا للكيلو.

السردين المجمد يتراوح بين 50 و 80 جنيهًا للكيلو.

الماكريل المجمد يتراوح بين 100 و 140 جنيهًا للكيلو.

سمك باغة المجمد يتراوح بين 20 و 30 جنيهًا للكيلو.

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