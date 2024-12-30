أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في بورصة الدواجن

تستمر أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 30-12-2024 في التراجع، ما يؤثر إيجابيًا على أسعار البيع للمستهلكين، وذلك وسط بحث مكثف عبر الإنترنت لمعرفة آخر التحديثات، في السطور التالية يستعرض الموجز أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، إلى جانب أسعار الكتاكيت والبيض.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء في المزرعة:

بلغ سعر الكيلو 77 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.

سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 85 و90 جنيهًا حسب المنطقة.



سعر الفراخ الساسو

سجل الكيلو في المزرعة 90 جنيهًا.

سعره في السوق للمستهلك يتراوح بين 100 و105 جنيهات.



سعر الفراخ البلدي

تراوح الكيلو بين 105 و115 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 30-12-2024

الكتكوت الأبيض

سعر الكتكوت الأبيض في المزارع يتراوح بين 35 و43 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض "قطعان" يسجل 26 جنيهًا.



الكتكوت الساسو

الكتكوت الساسو بيور يتراوح بين 17 و18 جنيهًا.

الكتكوت الساسو العادي يتراوح بين 16 و17 جنيهًا.



الكتكوت البلدي

يتراوح سعره بين 5 و6 جنيهات.



الكتاكيت الأخرى

الكتكوت الهجين يتراوح بين 9 و10 جنيهات.

الكتكوت الروزي بيور يتراوح بين 11 و12 جنيهًا.

الكتكوت الجيل الثاني يتراوح بين 11 و12 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

البيض الأحمر:

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 160 و165 جنيهًا.



البيض الأبيض:

تراوحت الأسعار بين 155 و160 جنيهًا للكرتونة.



البيض البلدي:

تراوحت الأسعار بين 165 و170 جنيهًا للكرتونة.

ارتفاع طفيف قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الطلب على الدواجن والبيض، مما دفع بعض الأمهات إلى تربية الدواجن في المنزل لتوفير التكاليف.

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