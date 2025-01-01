رسائل الأمين العام لـ حزب الله لـ إسرائيل ولبنان في العام الجديد

أدلي الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم بتصريحات هامة، اليوم الخميس، تتعلق بآخر التطورات في لبنان، والقدرات العسـ ـكرية لـ الحزب في الوقت الراهن.

وينشر “الموجز” أبرز ما جاء في تصريحات الأمين العام لـ حزب الله وسط استمرار إسرائـ ـيل في انتـ ـهاكها للهدنة التي تم توقيعها منذ عدة أسابيع.

الأمين العام لـ حزب الله يؤكد أن استعادة المقاومة لعافيتها

ومن جانبه، قال الأمين العام لـ حزب الله إن المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكّنها من أن تصبح أقوى، وذلك في إطار هدنة هشة بين الحزب وإسرائـ ـيل.

حزب الله

وأضاف الأمين العام لـ حزب الله، في كلمة متلفزة له اليوم، أن المقاومة في لبنان لم تمكّن العـ ـدو الإسرائـ ـيلي من أن يتقدم، وأن حزبه قدّم تضحيات كبيرة بسبب العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على لبنان، لكن المقاومة صمدت.

وأشار الأمين العام لـ حزب الله إلى أن الاعتـ ـداء الإسرائـ ـيلي على جنوب لبنان اعتـ ـداء على الدولة والمجتمع الدولي، وعلى الدولة اللبنانية تحمل مسؤولية متابعة وقف إطــ ـلاق النـ ـار مع لجنة تنفيذ الاتفاق.

الأمين العام لـ حزب الله: سنعمل مع شركائنا لانتخاب رئيس جديد في لبنان

وأوضح الأمين العام لـ حزب الله أنهم سيعملون مع شركائهم لانتخاب رئيس جديد في لبنان.

ومن ناحية أخري، أعلن الجيش الإسرائـ ـيلي أن سلاح الجو الإسرائـ ـيلي نفذ غـ ـارة جوية استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان تابعة لـ حزب الله.

وأوضح الجيش الإسرائـ ـيلي أن الاستهداف جاء بعد رصد جنود من الجيش الإسرائـ ـيلي عناصر تابعة لـ حزب الله تقوم بنقل أسـ ـلحة إلى شاحنة قريبة، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست".

إسرائيل تفرض عقوبات اقتصادية تستهدف حملة تبرعات لـ حزب الله

ومنذ عدة أيام، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات نظمها حزب الله لدعم عناصره المتضررين من تفجيرات أجهز النداء "البيجر"، التي نفذتها إسرائـ ـيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "نعمل على جميع الجبهات لتجفيف مصادر تمويل حزب الله ومنعه من استعادة قدراته"، لافتًا إلى أن كل دولار لا يصل لـ حزب الله هو خطوة إضافية لإضعافه.

جهود إسرائـ ـيل لتجفيف مصادر تمويل حزب الله

وقالت وزارة الدفاع الإسرائـ ـيلية إن القرار الأخير بشأن العقوبات علي حزب الله، جاء بناءً على توصية من المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهـ ـاب، وذلك في إطار جهود إسرائـ ـيل لتجفيف مصادر تمويل حزب الله.

حزب الله

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائـ ـيلية أن حملة التبرعات تمت عبر منصات تمويل جماعية، وتعتمد على بطاقات ائتمان وتحويلات بنكية، وخدمات مالية مثل "باي بال" (PayPal)، حيث تمكنت من جمع عشرات الآلاف من الدولارات.

وأشار وزارة الدفاع الإسرائـ ـيلية إلى أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتعزيز قدرات حزب الله ودعم عناصره.

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