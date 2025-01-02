بدء امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع اليوم

تنطلق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع بمديريات التعليمية في المحافظات اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، ويؤدي الطلاب في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية امتحانات المواد الغير مضافة، حيث تُعد هذه الامتحانات نجاح ورسوب فقط ولا تعتمد على درجات مرتفعة.

ويستعرض موقع "الموجز" مواعيد بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع للطلاب بمديريات التربية والتعليم بالجيزة والقاهرة وفقًا للمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات المواد غير المضافة

مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وفي هذا السياق، قال سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع ستبدأ يوم 2 و4 5 و9 يناير 2025 لضمان استمرار الطلاب في الدراسة بالمدارس اللغات والخاصة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأوضح عطية أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع ستُعقد خلال اليوم الدراسي دون تعطيل الدراسة أو توقفها خلال ء إجراء التقييمات، مشيرًا إلى أن امتحانات المواد غير المضافة تأجلت من قبل نظرًا لعدم توافقها مع المواعيد الرسمية للوزارة وأن الجدول التي انتشرت في السابق كانت عبارة جداول استرشادية.

امتحانات المواد غير المضافة

جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وأعلنت المديريات التعليمية جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ويمكن الاطلاع عليها للتأكد من الجدول المعتمد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس أيضًا الموافق 2 يناير 2025 حيث ستُعقد الامتحانات من 2 يناير إلى 9 يناير 2025.

موعد امتحانات المواد الأساسية

أما بالنسبة لامتحانات المواد الأساسية في جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، فمن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من السبت 11 يناير وحتى الأربعاء 15 يناير.

بينما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها الامتحانات من السبت 11 يناير وحتى الخميس 16 يناير، وتُعقد امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادلها خلال الفترة من السبت 11 يناير وحتى الخميس 16 يناير 2025.

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