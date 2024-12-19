نشرة الموجز التعليمية تقدم رابط تحميل المتميز للصف الرابع الابتدائي.. وحقيقة تأجيل امتحانات المواد غير المضافة.. وتحميل نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025

تقدم نشرة الموجز التعليمية أخبار التعليم الهامة على مدارس الساعة لطلاب المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، ويمكن الاطلاع على آخر مستجدات الأخبار عبر الروابط التالية:

رابط مباشر.. تحميل المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025

يبحث الطلاب عن طريقة تحميل المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025 لمراجعتها قبل امتحانات نصف العام الجاري والتي ستبدأ يوم 11 يناير وتستمر إلى 16 يناير، لذلك يُعد الاسئلة التي يعدها المتميز مهمة بنسبة لطلاب رابعة ابتدائي.

نشرة الموجز التعليمية

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على المتميز للصف الرابع الابتدائي pdf 2025 من خلال رابط مباشر وفوري، بالإضافة إلى وضع بعض الاسئلة المتوقعة للطلاب لحلها في حالة عدم قدرتهم على تحميل “المتميز”.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا

متوفر.. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 لطلاب علمي

تقدم وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 لطلاب الشعبة العلمية حيث تُعد هذه النماذج أداة مهمة لتدريب الطلاب على أسلوب الامتحانات وطريقة الإجابة في الامتحانات مما يجعلها مرجعا موثوقا للطلاب في التحضير للامتحانات.

يستعرض موقع "الموجز" خطوات الوصول إلى نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي لعام 2025 والتي تُعد فرصة للطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات نصف العام في 11 يناير 2025 المقبل، نظرًا لاعتماد هذه النماذج من قبل الوزارة، فإن الأسئلة الواردة فيها قد تكون مشابهة لما سيأتي في الامتحانات.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا

نشرة الموجز التعليمية

أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. تفاصيل

.شهدت عمليات البحث تزايدًا ملحوظًا حول أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي للترم الأول، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025.

وفي هذا التقرير، يقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات الحصول على أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي، وذلك في إطار الخدمات التي يتيحها الموقع للطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا

حقيقة تأجيل امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع

آثار تأجيل امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع بمدارس الجيزة والمحافظات الأخرى جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، حيث أشاروا إلى أن المدارس ترسل رسائل لتنبيهم بتأجيل الامتحانات بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.. فما الحقيقة؟

رصد موقع “الموجز” أحد الرسائل المرسلة لولي أمر من إحدى مدارس الجيزة وكان تنبيهًا بـ تأجيل امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع على أن يكون الأسبوع المقبل أيام دراسة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا

اقرأ أيضًا

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 .. اعرف هتمتحن امتى؟

تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 .. لينك مباشر