أسعار الأسمدة تتراجع بالأسواق في مطلع 2025.. اعرف وصلت لكام

أسعار الأسمدة تتراجع بالأسواق.. سيطرت حالة من الانخفاض التام على تلك الأسعار مع بداية عام 2025، وذلك مع ارتفاع الصادرات المصرية، حيث تراجع سعر الطن ما يقارب الـ 720 جنيه.

وبناءً على ذلك، يوضح الموجز في التقرير التالي تراجع أسعار الأسمدة تتراجع بالأسواق بعد إنخفاضها بالأسواق مع بداية مطلع العام الجديد 2025.

كم بلغ سعر الطن من الأسمدة يناير 2025؟

وتراجعت أسعار الأسمدة في السوق المصري بشكل ملحوظًا خلال الأونة الأخيرة وخاصة مع بداية العام الجديد 2025.

وقد سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة

وانخفض سعر متوسط طن الأسمدة 5108 جنيهات، مسجلًا تراجعا قدره 721 جنيها، فيما بلغ سعر طن سلفات النشادر 15062جنيها، ووصل سعر طن نترات النشادر 20009 جنيهات، أما عن سعر طن اليوريا فسجل 20678 جنيها.

إحصائيات المفوضية الأوربية: ارتفاع صادرات الأسمدة في مصر

وشهدت صادرات الأسمدة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغت نسبته نحو 187.5%، لتصل إلى 1.5 مليار يورو مقارنة بـ 521.7 مليون يورو في عام 2021، وفقًا لإحصائيات المفوضية الأوروبية.

ويرجع هذا الارتفاع في الصادرات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة، وذلك بفضل الدور الكبير الذي لعبته الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام التي دشنت مصانع جديدة في دمياط والسخنة وأسوان.

وبحسب الخبراء من المتوقع أن تستمر الصادرات في الارتفاع لتصل إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ 3.4 مليار دولار العام الماضي.

مصر تحقق الإكتفاء الذاتي من الأسمدة

وجدير بالذكر أنه قد تمكنت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة المختلفة، وتصدير نصف إنتاجها تقريبًا للخارج.

ويذكر أنه يتم إنتاج نحو 19 مليون طن أسمدة متنوعة، يتم توجيه جزء منها للسوق المحلية وتصدير الجزء الآخر للأسواق الخارجية.

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