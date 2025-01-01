بورصة الدواجن الرئيسية اليوم.. سعر الفراخ والبط اليوم الأربعاء 1-1-2025

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يزداد البحث على محركات البحث جوجل، وذلك لمعرفة أسعار الدواجن، وخاصة سعر الفراخ صباح اليوم الأربعاء الموافق 1-1-2025، والذي شهد استقرار ملحوظ في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، حيث ظلت عند نفس مستوياتها المسجلة أمس دون أي تغييرات تُذكر.

ولذا يستعرض الموجز، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بأنواعها وسعر كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت والبط كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء

سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء اليوم الأبعاء نحو 75 جنيهًا في البورصة.

بينما تراوح سعر الكيلو من الفراخ البيضاء للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا حسب المنطقة.

سعر الدواجن البلدي

استقر سعر الكيلو من الدواجن البلدي في البورصة عند 126 جنيهًا.

ويباع سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك بأسعار تتفاوت بين 126 و132 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الأمهات الفراخ البيضاء لـ 58 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه في محلات الفراخ بالأسواق مستوى بين 200- 205 جنيهات.

أسعار الدواجن

بلغ سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم الأربعاء نحو 85 جنيهاً.

تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 98 - 100 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض إلى 110 جنيهات.

بلغ سعر كيلو اللحم الرومي الأسمر نحو 125 جنيهاً.

أسعار الدواجن

سعر الكتاكيت اليوم الأربعاء 1-1-2025

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات بين 35 - 43 جنيها.

وصل سعر كتكوت أبيض قطعان بين 26 - 26، 5 جنيه.

كتكوت ساسو بين 14 - 15 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت تراوحت كرتونة البيض الأبيض بين 155 و160 جنيهًا.

ترواحت كرتونة البيض الأحمر أسعارًا بين 160 و165 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 165 و170 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر البط اليوم

بلغ سعر كيلو البط المسكوفي نحو 84 - 85 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو البط البلدي اليوم الأربعاء إلى 109 - 110 جنيهات.

واقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الأربعاء بين 64 - 65 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو البط البغالي اليوم الأربعاء نحو 74 - 75 جنيهاً.

سعر البط اليوم

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