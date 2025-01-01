ارتفاع في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة

يرصد لكم"الموجز" في هذا التقرير أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء وأيضاً الرومي والكتاكيت والبط والبيض، وذلك في "بورصة الدواجن" خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2024، على أن يٌضاف إلى السعر المعلن من 10 إلى 15 جنيهًا من أجل البيع في الأسواق والمحلات التجارية للمستهلك.

أسعار الطيور والبيض اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء وذلك متوسط سعر الكيلو بين 77 - 78 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم الأربعاء بين 35 - 43 جنيهاً.

- وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم الأربعاء بين 26 - 26,5 جنيه.

- ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء إلى 14 - 15 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

- يتراوح سعر كيلو البط البلدي اليوم الأربعاء إلى 109 - 110 جنيهات.

- واقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الأربعاء بين 64 - 65 جنيهاً.

- وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي نحو 84 - 85 جنيهاً.

- وناهز أيضاً سعر كيلو البط البغالي اليوم الأربعاء نحو 74 - 75 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

- سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء بين 77 - 78 جنيهاً.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأربعاء بين 85 - 86 جنيهاً.

- ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء إلى 115 جنيهاً.

- وسجل سعر كيلو اللحم الأمهات الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 58 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء في محلات الفراخ بالأسواق مستوى بين 200- 205 جنيهات.

- وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم الأربعاء نحو 85 جنيهاً.

- وتراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الأربعاء بين 98 - 100 جنيه للكيلو، وقد يرتفع أو يقل السعر بنسبة 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

- ووصل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض اليوم الأربعاء إلى 110 جنيهات.

- وبلغ سعر كيلو اللحم الرومي الأسمر اليوم الأربعاء نحو 125 جنيهاً.

أسعار البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء بين 148 - 151 جنيهاً.

- وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء بين 147 - 150 جنيهاً.

- وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 129 - 130 جنيهاً.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

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