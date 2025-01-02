تعرف على أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة الخميس 2 يناير

شهدت أسعار الأسمك والجمبري في سوق العبور للجملة تباينًا ملحوظًا في الأسعار اليوم الخميس 2 يناير 2025، حيث تعكس أسعار الأسماك المتجددة انخفاضًا في بعض الأنواع وارتفاعًا في البعض الآخر، ما يتيح للمستهلكين فرصًا متنوعة حسب احتياجاتهم.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

يستعرض الموجز، في هذا التقرير تفاصيل أسعار الأسماك بأنواعها والجمبري على النحو التالي..

البلطي:

البلطي الممتاز يتراوح من 72 إلى 76 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

البلطي متوسط الحجم يتراوح بين 67 إلى 71 جنيهًا.

البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

الفيليه بلطي يتراوح من 50 إلى 250 جنيهًا.

قشر بياض يتراوح من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات.

أسعار أنواع السمك الأخرى:

بياض أملس بلدي: من 100 إلى 150 جنيهًا.

بياض أملس مزارع: من 40 إلى 90 جنيهًا.

القراميط: من 30 إلى 70 جنيهًا.

المكرونة خليجي: من 70 إلى 90 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات عن السعر السابق.

المكرونة سويسي: من 70 إلى 110 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات أيضًا.

أسعار الأسماك

أسماك أخرى متنوعة:

البرانيس إسكندراني: من 70 إلى 110 جنيهات.

المكرونة المجمدة: من 30 إلى 60 جنيهًا.

سمك موسى: من 200 إلى 320 جنيهًا.

السبيط: من 200 إلى 320 جنيهًا.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الجمبري والأنواع البحرية الأخرى

الجمبري:

يتراوح سعر الجمبري من 170 إلى 670 جنيهًا للكيلو، حسب الحجم، بانخفاض 30 جنيهًا عن السعر السابق.

أسماك بحرية متنوعة:

الكابوريا: من 40 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

المرجان ممتاز: من 160 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات.

المرجان وسط: من 100 إلى 150 جنيهًا.

المرجان مجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

البربون ممتاز: من 180 إلى 300 جنيهًا.

البربون وسط: من 110 إلى 170 جنيهًا.

أنواع أخرى:

سمك دنيس: من 90 إلى 230 جنيهًا.

سمك شعور: من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

سمك مازاليا: من 100 إلى 300 جنيه.

سمك وقار: من 150 إلى 350 جنيهًا.

سمك قاروص: من 150 إلى 350 جنيهًا.

سمك موزة: من 70 إلى 100 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين: من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

كسكمري: من 60 إلى 80 جنيهًا.

السردين مجمد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الماكريل المجمد: من 100 إلى 140 جنيهًا.

سمك باغة: من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

تعد هذه الأسعار مؤشرًا هامًا للمستهلكين الراغبين في شراء الأسماك والجمبري خلال هذا الشهر، وتختلف حسب نوع السمك وحجمه.

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