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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

رابط استمارة الترشح في امتحانات الثانوية العامة 2025 للمعلمين

استمارة الترشح في
استمارة الترشح في امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط الترشح لرئيس لجنة أو مراقب في امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث شددت على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بضرورة إصدار توجيهات للمعلمين المؤهلين للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول على رابط استمارة الترشح في امتحانات الثانوية العامة 2025 للمعلمين، للعمل كرئيس أو كليل لجنة الإدارة في لجنة نظام المراقبة، بالإضافة إلى معرفة اجتماع رئيس الوزراء بشأن الامتحانات.

 استمارة الترشح في امتحانات الثانوية

لينك استمارة الترشح في امتحانات الثانوية العامة 2025 

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطًا رسميًا عبر موقعها الإلكتروني لاستمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025 ويمكن للراغبين تحميل الاستمارة مباشرة من هنـــــــــــــا.

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البيانات المطلوبة للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية 

تشمل الاستمارة الالكترونية للتقديم الترشح في امتحانات الثانوية العامة 2025 لمراقبة اللجان عددًا من البيانات الشخصية والوظيفية، منها:

  • الاسم بالكامل والوظيفة الأصلية.
  • جهة العمل، الإدارة، المديرية التعليمية.
  • المؤهل العلمي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، وكود المعلم.
  • عنوان السكن ورقم الهاتف المحمول.
  • الخبرات السابقة في العمل باللجان.
  • كما تتضمن الاستمارة إقرارًا من المتقدم بصحة البيانات الواردة فيها، وموافقته على العمل في أي قطاع بالجمهورية وفق الحاجة.
 استمارة الترشح في امتحانات الثانوية

اجتماع حكومي لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2025

عُقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الامتحانات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عدة مقترحات تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش والتسريبات وضمان العدالة بين الطلاب من خلال إجراءات رقابية صارمة.

كما شمل الاجتماع مراجعة إحصاءات الطلاب المتقدمين للامتحانات، وأعداد اللجان والمراقبين والملاحظين حيث وجّه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات اللازمة للتأكد من تطبيق إجراءات تأمين الامتحانات بشكل كامل، مكافحة الظواهر السلبية التي رافقت الامتحانات في الأعوام السابقة.

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