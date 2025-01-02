بعد وداعها لعام 2024.. 4 أزمات صادمة في حياة نادين نسيب نجيم



تصدرت الفنانة نادين نسيب نجيم، مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد رسالتها الأخيرة في عام 2024 ما بين التحديات والتهابات وذكريات حلوة، ورغبتها في الأفضل بعام 2025.

في إطار ذلك، ترصد الموجز أبرز أزمات نادين نسيب نجيم نسيبب في السطور التالية.



نادين نجيم

خطيب نادين نسيب نجيم يسرق أموالها والهجوم عليها

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عن انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريك ناربيكيان بعد علاقة استمرت عام كام، وأشارت أنها سعيدة بكونها "سينجل" ثم حذفت جميع الصور التي تجمعها بخطيبها السابق، ونشرت مقطع فيديو يوثق أسباب الانفصال.

وكشفت نادين أنها تعرضها لسرقة المالية من خطيبها، حيث تبين أنه استولى على مبالغ كبيرة من أموالها، وقدم لها هدايا وساعات مزيفة.

نادين نجيم مع خطيبها السابق

نادين نجيم تثير الجدل داخل حوض الاستحمام

أثارت نادين نجيم الجدل بجلسة تصوير ظهرت فيها داخل حوض استحمام باللون الوردي، بسبب هذه الصور جذبت انتقادات لاذعة من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعها للرد بمقطع فيديو أكدت فيه أن الانتقادات استفزتها.

الاتهام بالتطبيع والدفاع عن موقفها

أثار جدل كبير بعد انتشار صورة للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع خبير تجميل إسرائيلي خلال تواجدها في دبي معه لتصوير إعلان.

واتهمها البعض بالتطبيع، لكنها أوضحت أن خبير التجميل قدم نفسه على أنه يوناني، وأنها لم تكن على علم بجنسيته الحقيقية.

وأكدت نادين نجيم: "مش معقول أعرف إنه إسرائيلي واتصور معه، أنا حبي لبلدي كبير".

انفجار بيروت وإصابة نادين نجيم

كانت نادين نجيم من إحدى المصابين في انفجار بيروت عام 2020 بسبب قرب منزلها من موقع الانفجار، على أثر ذلك خضعت نادين لعملية جراحية استمرت ست ساعات بعد إصابتها بجروح كبيرة وأكدت لاحقًا أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة.

نادين نجيم

من ملكة جمال لبنان إلى نجمة الدراما

ولدت نادين نسيب نجيم عام 1984 في بيروت، وهي ابنة لخياط لبناني مسيحي وأم تونسية مسلمة وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 2004، واشتهرت بجمالها العالمي وحصدت جوائز عديدة ثم اختارت التمثيل كمجال، لتصبح واحدة من أبرز نجمات الدراما اللبنانية والعربية.

حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية

تزوجت نادين نجيم عام 2012 من المهندس اللبناني هادي الأسمر، وأنجبت منه طفلين، قبل أن تعلن انفصالهما وديًا في 2019.

بدأت نادين مسيرتها الفنية عام 2009 بمسلسل "خطوة حب" أول ظهور لها، وحصدت جائزة "الموريكس دور" كأفضل ممثلة عن أدائها، منذ ذلك الوقت، قدمت العديد من الأعمال الناجحة مثل "الهيبة"، "خمسة ونص"، و"تشيللو".

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