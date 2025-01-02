دعوى إسقاط حضانة .. الزوج: "حرمتني من أولادي وبتصرف فلوسي على جوزها الجديد"

دعوى إسقاط حضانة.. قصة مذهلة بدأها طليق أمام محكمة الأسرة ليسرد في دعوى إسقاط حضانة ما شاهده وتفعله طليقته مع أولاده، فضلًا عن الهدف من فعلها، الموجز تستعرض كل التفاصيل في السطور التالية.

دعوى إسقاط حضانة

الحياة كانت مليئة بالسعادة، والأموال ليس لها أي حساب ولا حتى تنقطع، فكانت كل ما تريده من مطالب تجده، لكنها كأي سيدة من النساء لا تفرق شيء عنها طمعها حركها، تلك الكلمات بدأ بها الطليق حديثه أمام محكمة الأسرة في دعوى إسقاط حضانة.

تفاصيل دعوى إسقاط حضانة

وقدم مطلق زوجته السابقة في دعوى إسقاط حضانة كل الأدلة التي تدينها ووالدتها أمام المحكمة، إذ أكد أن زوجته حرمته من تنفيذ حكم الرؤية طوال 11 شهر.

وقال مطلق زوجته السابقة في دعوى إسقاط حضانة: "كانت بتاخد مني الفلوس اللي هي عايزاها عشان تجيب كل اللي نفسها فيه، وتصرف وتعمل كل حاجة وأنا معنديش مانع، لكن اكتشفت بعد ما طلقتها إنها كانت بتعمل كل ده عشان تبقى حلوة في عين راجل تاني".

الإنفاق على الزوج الجديد

وأضاف مطلق زوجته السابقة أمام محكمة الأسرة: "لحد ما لقيتها بتطلب الطلاق، فحاولت إني أعمل أي حاجة عشان نكمل عشان حتى خاطر العيال بس منفعش، المهم اطلقت وكنت بديها نفقة تصل إلى 24 ألف جنيه شهريا ويمكن أكتر، بس هي بقى كانت بتاخد النفقة دي عشان تصرفها على جوزها الجديد، وتحرم عيالي من كل اللي نفسهم فيه".

الاستيلاء على الأموال

وواصل: "على مدار 7 سنوات زواج اعتدت على الإنفاق عليها، وعلى عائلتها وكل اللي كانوا عايزينه كنت بعمله، لدرجة إني وصلت في إني صرفت عليها وعيلتها أكتر من مليون ونصف مليون جنيه، بخلاف أجر مسكن ونفقات أولادي التي تضع يديها عليها، بعد أن منحت الحضانة لوالدتها، ومنعتني من التواصل مع أبنائي، وده كله عشان جوزها الجديد".

دعوى إسقاط حضانة

دعوى إثبات تبديد

وتابع: "طالبت في دعوي بإثبات تبديدها أموال أطفالي على زوجها، بعد أن دمرت حياتي وحرمتني من رؤيتهم، وخلتهم ميجيبوش اللي نفسهم فيه وأنا أهم حاجة عندي عيالي وكل اللي عايزينه يجيلهم، فلجأت للمحكمة عشان أرجع حق عيالي أو حتى أخدهم يعيشوا معايا".

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