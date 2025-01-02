تحميل مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول pdf
أتاحت وزارة التربية والتعليم مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول لمراجعتها قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية حيث يمكن الحصول على هذه المراجعات من هنا بصيغة الـ PDF.
ويستعرض موقع “ الموجز” لينكات مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول PDF لجميع الطلاب العربي واللغات، بالإضافة حيث تُعد هذه النماذج هامة لاحتوائهاعلى اسئلة مشابهه في الامتحانات.
رابط مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
يبحث الطلاب عن مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي توفى العديد من النماذج في جميع المواد لتعليم الطلاب طريقة حل الامتحانات والإجابة عليها هنـــــــــــــا.
روابط مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
ويمكن الحصول على جميع مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بصيغة الـ pdf من خلال السطور التالية:
تحميل مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بصيغة الـ pdf النموذج الاسترشادي الاول
تحميل مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بصيغة الـ pdf النموذج الاسترشادي الثاني
تحميل مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بصيغة الـ pdf النموذج الاسترشادي الثالث
تحميل مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بصيغة الـ pdf النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات
تحميل مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بصيغة الـ pdf النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات
تحميل مراجعات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بصيغة الـ pdf النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي
- يوم السبت 18 يناير 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، يليه امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.
- يوم الإثنين 20 يناير 2025، يشمل الامتحانات مادة اللغة العربية والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ثم مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.
- أما يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.
- يوم الأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، يليه امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة.
- يوم الخميس 23 يناير 2025 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين
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