خطوات الحصول على أرقام جلوس امتحانات نصف العام الدراسي 2025

يبحث الطلاب عن أرقام جلوس امتحانات نصف العام الدراسي 2025 عبر المواقع الرسمية للمدارس الحكومية والخاصة اللغات والعربي نظرًا لاقتراب الامتحانات والتي من المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 إلى يوم 23 يناير من نفس العام.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول على أرقام جلوس امتحانات نصف العام الدراسي 2025 حيث كشفت مديريات التربية التعليم بالقاهرة والجيزة تفاصيل مواعيد امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية ومن المقرر عرضها بعد الحصول على رقم الجلوس للطالب.

أرقام جلوس امتحانات نصف العام

طريقة الحصول على أرقام جلوس امتحانات نصف العام

تتوفر أرقام جلوس امتحانات نصف العام الدراسي على صفحات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عبر "الفيسبوك" أو عبر صفحات المدارس الرسمية، كما يمكن للطالب التوجه للمدرسة أخذ رقم الجلوس الخاص به ورقيًا للدخول اللجنة دون أن يمر بمشكلات تأخره عن الامتحانات.

وتوفر وزارة التربية والتعليم أيضا أرقام جلوس امتحانات العام الدراسي أو النهائي عبر موقعها الرسمي الإلكتروني حيث يمكن للطالب إدخال الحساب المدرسي الموحد والحصول على رقم الجلوس الخاص به وقد تتوفر هذه الميزة لطلاب الشهادات فقط من هنـــــــا.

أرقام جلوس امتحانات نصف العام

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي

تُعقد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الابتدائي وما يعادله خلال الفترة من السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

أما امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها، فتُجرى من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025.

وبالنسبة لصفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادلها، فتُعقد امتحاناتهم خلال نفس الفترة من 11 يناير حتى 16 يناير 2025، بما في ذلك النقل الإعدادي المهني.

أما امتحانات الصف الثالث الإعدادي، سواء العامة أو الرياضية أو الخاصة بالصم والمكفوفين والمهنية، فتُعقد في الفترة من السبت 18 يناير حتى الخميس 23 يناير 2025.

تُجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما في الفترة من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير 2025.

التعليم الفني، تستمر الامتحانات من السبت 11 يناير حتى الخميس 23 يناير 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية التعليم بالمحافظات بتوقف أيام 6 و7 و8 يناير 2025 بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، ويوم 19 يناير 2025 بمناسبة عيد الغطاس، تنفيذًا لتعليمات الوزارة.

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