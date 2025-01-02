تعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2-1-2025 .. نشرة مواد البناء

سعر الحديد.. يبحث الكثير من المستهلكين صباح اليوم الخميس الموافق 2-1-2025، عن أسعار مواد البناء، على محركات البحث جوجل وخاصًا لمعرفة سعر الحديد الأسمنت لأنهم من المواد الأساسية في قطاع البناء والتي شهد استقرار ملحوظ مع بداية عام 2025 في المصانع المحلية والشركات.

سعر الحديد اليوم

ويستعرض الموجز، فيما يلي أسعار مواد البناء، وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عبر موقعها الرسمي، وكان سعر طن حديد عز انخفض بنحو 419 جنيهًاو وسعر طن حديد الاستثماري أيضًا بقيمة 482 جنيهًا.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد عز: 39579 جنيهًا.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37664 جنيهًا.

سعر الحديد اليوم

سعر طن حديد المصريين: 38.500 ألف جنيه.

سعر طن حديد بشاي: 38.600 ألف جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل: 37 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري: 35.750 ألف جنيه.

سعر طن حديد بيانكو: 34.500 ألف جنيه

سعر الحديد

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 2 يناير 2025 نحو 2874 جنيهًا.

سعر طن أسمنت النصر: 1960 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري: 1950 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس: 2000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت

سعر الأسمنت "بورتلاندى عادي": 2.847 جنيهًا

سعر الأسمنت الأبيض : 4.075 جنيهًا

سعر الجبس اليوم

سعر طن الجبس اليوم: 1.447 جنيهًا

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سجلت سعر الشيكارة “50 كجم”، اليوم الخميس نحو 98 جنيه و117 جنيه، وذلك على حسب النوع والشركة المنتجة.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سعر الزلط اليوم

يتراوح سعر المتر المكعب، اليوم حسب النوع والحجم ما بين 150 جنيه و180 جنيه.

سعر الزلط والرمل اليوم

سعر الرمل اليوم

وصل سعر المتر المكعب، اليوم الخميس 2-1-2025، لـ ما بين 60 جنيه و100 جنيه.

سعر الطوب الاحمر اليوم

سعر ألف طوبة احمر مقاس 19×9×6 سم: حوالي 850 جنيه

سعر ألف طوبة احمرمقاس 20×10×12 سم: حوالي 1,650 جنيه

سعر ألف طوبة احمرمقاس 25×12×13 سم: حوالي 2,350 جنيه

سعر ألف طوبة احمرمقاس 24×11×6 سم: حوالي 1,300 جنيه

سعر ألف طوبة احمرمقاس 24×11×12 سم: حوالي 1,950 جنيه

سعر الطوب الاحمر اليوم

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