ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل موضوع عائلي .. عائلة ماجد في ورطة

يواصل الجمهور، متابعة حلقات الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني، الذي بدأ عرضه في الأسبوع الماضي، حيث تصاعدت الأحداث مما أثار المشاهدين لمتابعة باقي الحلقات.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل موضوع عائلي خلال السطور التالية.

مسلسل موضوع عائلي

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل موضوع عائلي

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل موضوع عائلي، بمجلس عائلي لحل أزمة رنا رئيس ابنة "إبراهيم" ماجد الكدواني من الضرائب، فقرر كل فرد في العائلة أن يبيع جزء من ممتلكاته للخروج من تلك المشكلة، حيث قامت "زينب" سما إبراهيم شقيقة ماجد الكدواني ببيع ذهبها وإبراهيم يبيع سيارته لتسديد ضرائب تصل إلى 4 مليون جنيه.

وحدثت كارثة ضمن أحداث المسلسل، حيث قام محامي رنا رئيس بخدعة ولم يسلم الأموال للضرائب بل كان اتفاق بينه وبين رانيا يوسف.

ولم تجد عائلة ماجد الكدواني مكان للعيش فيه، واكتشفوا أن شقتهم القديمة قام ببيعها محمد رضوان زوج زينب شقيقة ماجد الكدواني.

فقرروا الذهاب إلى مستوصف "مريم" نور اللبنانية زوجة ماجد الكدواني، كحل مؤقت للخروج من المشكلة.

مسلسل موضوع عائلي

وفي نهاية الحلقة، ذهب ماجد الكدواني إلى مصنع " عبلة" لتساعده في حل مشكلته واعتذر لها عن الماضي ولكن رد فعلها كان قاسي ورفضت مساعدته وكشفت له أنها السبب وراء كل ما يحدث له ولعائلته من تدخل الضرائب التي تسببت ضرر لابنته وسرقة المحامي 4 مليون جنيه وحريق الاستديو على الهواء والاستيلاء على شقتهم.

وفي أخر مشهد بالحلقة الثالثة، طلبت عبلة من إبراهيم الزواج منه لحل جميع مشكلات.



مسلسل موضوع عائلي

أبطال مسلسل موضوع عائلي من الموسم الثالث

يشارك في بطولة مسلسل موضوع عائلي كل من: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، رنا رئيس، رانيا يوسف، نور اللبنانية، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي

يعرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، يوم الأربعاء منتصف الليل على منصة شاهد، حيث تعرض حلقتين من كل أسبوع، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل عرض الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي على منصة شاهد

الحلقة الثانية من مسلسل موضوع عائلي.. انتقام رانيا يوسف من ماجد الكدواني