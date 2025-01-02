بعد عرضه في السعودية.. فيلم المستريحة يتصدر تريند تويتر

تصدر فيلم"المستريحة"محركات البحث عبر موقع التغريدات القصيره"تويتر"وذلك بعد عرضه في السعودية، ويعرض في نفس التوقيت في الإمارات.

احداث فيلم المستريحة



وتدور احداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

ويرصد الموجز ابطال الفيلم

فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة ، محمود الليثي ، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج عمرو صلاح .



فيلم المستريحة يمثل التعاون السينمائي الرابع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد نجاحهما في أفلام سابقة، مثل ماما حامل وشوجر دادي وجوازة توكسيك الذي طرح هذا العام وشارك فيه عدد من النجوم منهم محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، والراقصة الاستعراضية جوهرة في ثاني تجاربها السينمائية الفيلم الذي كتبه لؤي السيد وأخرجه محمود كريم لاقى استحساناً جماهيرياً، ما يجعل فيلم المستريحة استمراراً لهذا النجاح المشترك.



ليلى علوي تتألق بفيلم "آل شنب" الحالي

بالتزامن مع هذا الحدث، يعرض للنجمة ليلى علوي فيلم آل شنب في دور السينما، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، محمود البزاوي، خالد سرحان، وأسماء جديدة مثل ابتهال الصريطي ونورين أبو سعدة الفيلم، من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، يطرح قصة كوميدية تدور حول تجمع أفراد عائلة آل شنب في الإسكندرية بسبب وفاة مفاجئة لأحد أفرادها، حيث تنشأ مواقف كوميدية عائلية خلال ثلاثة أيام مليئة بالأحداث.

مع تنوع أعمالها بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، تواصل ليلى علوي تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وفيلم المستريحة بمثابة خطوة جديدة تجمع بين أجواء الكوميديا والرسائل الاجتماعية، مما يضيف لرصيدها الفني أعمالاً تشهد على قدرتها المستمرة على التجدد والتميز.

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