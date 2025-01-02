أيام الصيام في شهر رجب 2025.. سنة عظيمة وعبادة مستحبة

يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على صيام الأيام البيض أو الأيام القمرية، والتي تتميز بكونها الأيام التي يشهد فيها القمر اكتماله في منتصف الشهر العربي، وبالتزامن مع حلول شهر رجب، يبحث الكثيرون عن معرفة أيام الصيام في رجب 2025، حيث يُستحب صيام هذه الأيام لما لها من فضل كبير في السنة النبوية.

ما هي الأيام البيض؟

تتمثل الأيام البيض في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وهي الأيام التي يتوسط فيها الشهر ويكتمل فيها القمر، لذا أُطلق عليها هذا الاسم تمييزًا لها من باقي أيام الشهر، وبالتزامن مع حلول شهر رجب يريد الكثيرون معرفة أيام الصيام في رجب 2025، والتي يستعرضها الموجز في هذا التقرير.

هل ثبت صيام الأيام البيض؟

صيام الأيام البيض مستحب ومؤكد في السنة النبوية، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها بشكل دائم، ويشجع المسلمين على الاقتداء به.

وقد ورد في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»، ويُعتبر صيام هذه الأيام (أيام الصيام في رجب 2025) تطوعيًا، ويثاب المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه.

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2025

-اليوم الأول: 13 من رجب، الموافق الإثنين 13 يناير 2025.

-اليوم الثاني: 14 من رجب، الموافق الثلاثاء 14 يناير 2025.

-اليوم الثالث: 15 من رجب، الموافق الأربعاء 15 يناير 2025.

سبب تسمية شهر رجب ومعناه

يعود اسم شهر رجب إلى الجذر العربي "رجب"، الذي يعني "التعظيم"، وذلك بسبب مكانة هذا الشهر في قلب العرب قبل الإسلام.

عظمة شهر رجب في الإسلام

يعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر حرمت فيها العرب القتال قبل الإسلام، ما يزيد من أهمية هذا الشهر في الإسلام، بالإضافة إلى كونه شهرًا يعظم فيه المسلمون الأعمال الصالحة.

مكانة شهر رجب في التاريخ الإسلامي

1. تعظيم القتال: كان العرب يعظمون هذا الشهر ويمنعون فيه القتال.

2. الأشهر الحرم: يعتبر شهر رجب واحدًا من الأشهر الحرم التي حُرِّم فيها الظلم والقتال.

3. ليلة الإسراء والمعراج: ليلة السابع والعشرين من رجب، التي توافق ليلة الإسراء والمعراج، هي من أهم المناسبات الدينية في هذا الشهر.

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