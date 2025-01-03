جدول مباريات برشلونة خلال يناير 2025.. مواجهات ساخنة بالدوري الإسباني ودوري الأبطال

عشاق الكرة الجميلة حول العالم، يترقبون مواجهات نارية لفريق برشلونة خلال شهر يناير الجاري سواء علي صعيد بطولة الدوري الإسباني الذي يشهد منافسة قوية مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

كما يخوض برشلونة خلال شهر يناير الجاري عدد من المواجهات القوية ببطولة كأس الملك وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا و بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر يناير الجاري

برشلونة ضد بارباسترو - 8 مساء -4 يناير - كأس ملك إسبانيا

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - 9 مساء - 8 يناير- كأس السوبر الإسباني

برشلونة ضد خيتافي - 10 مساء - 18 يناير - الدوري الإسباني

برشلونة ضد بنفيكا - 10 مساء - 21 يناير - دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد فالنسيا - 10 مساء - 26 يناير - الدوري الإسباني

برشلونة ضد أتالانتا- 10 مساء - 29 يناير - دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد بارباسترو

يواجه فريق برشلونة نظيره فريق بارباسترو ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثامنة مساء بع غد السبت 4 يناير 2025.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بارباسترو

يمكنك متابعة مباراة برشلونة ضد بارباسترو، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإسباني وموقف برشلونة بجدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1.أتلتيكو مدريد - 41 نقطة.

2.ريال مدريد - 40 نقطة.

3.برشلونة - 38 نقطة.

4.أتلتيك بلباو - 36 نقطة.

5.فياريال - 30 نقطة.

6.مايوركا - 30 نقطة.

7.ريال سوسيداد - 25 نقطة.

8.جيرونا - 25 نقطة.

9.ريال بيتيس - 25 نقطة.

10.أوساسونا - 25 نقطة.

11.سيلتا فيجو - 24 نقطة.

12.رايو فايكانو - 22 نقطة.

13.لاس بالماس - 22 نقطة.

14.إشبيلية - 22 نقطة.

15.ليجانيس - 18 نقطة.

16.ألافيس - 17 نقطة.

17.خيتافي - 16 نقطة.

18.إسبانيول - 15 نقطة.

19.فالنسيا - 12 نقطة.

20. بلد الوليد - 12 نقطة.

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