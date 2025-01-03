بايدن: داعش لن تجد بيئة حاضنة لأنشطتها على أراضينا

أعلن الرئيس الأمريكي “ جو بايدن” الخميس، إنه لا يوجد دليل على وجود صلة بين حادثي نيو أورليانز ولاس فيجاس، وقال إن مهاجم نيو أورليانز تصرف بمفرده، وقدم تحديثًا بعد إجتماعه مع فريق الأمن الداخلي الخاص به التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

حتى الآن ليس هناك أدلة على أي روابط بين حادص نيو أورليانز و حادث لاس فيجاس

وقال بايدن: "حتى الآن لم يجدوا أي دليل على وجود مثل هذه الصلة حتى الآن"، مضيفًا أنه وجه فريقه لمواصلة البحث عن الروابط.

تم التعرف على الرجل الذي صدم بشاحنة صغيرة حشدًا في نيو أورليانز على أنه شمس الدين جبار - مواطن أمريكي من تكساس كان يحمل علم جماعة داعش المتطرفة على وصلة مقطورة الشاحنة التي إستأجرها للهجوم مشيرا إلى أنه قد خدم في الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي.

وتابع :تم التعرف على الرجل الذي توفي في إنفجار شاحنة سايبرترك يوم الأربعاء خارج فندق ترامب الدولي في لاس فيجاس على أنه ماثيو آلان ليفيلسبيرجر، الذي خدم أيضًا في الخدمة الفعلية في الجيش.

و أوضح أن منفذ حادث نيو أورليانز إستلهم أفكاره من نهج داعش المتطرف .

وشدد على أن داعش لن تجد بيئة حاضنة لنشاطاتها داخل أي مكان بالولايات المتحدة الأمريكية .

الإرهابيان كنا ضمن الخدمة الفعلية في الجيش

وأشار بايدن إلى أن الإرهابيان كانا من أفراد الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع يبحثان في الدوافع ويتحدثان إلى أولئك الذين خدموا مع المشتبه به في لاس فيغاس على وجه الخصوص.

كاشفا أن عدد القتلى في هجوم نيو أورليانز قد إرتفع إلى نحو 15 قتيلا ، بما في ذلك المهاجم، كما أصيب 35 شخصًا.

وكرر المعلومات الواردة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من يوم الخميس بأن جبار زرع الانفجارات في المواقع القريبة في نيو أورليانز وكان لديه صاعق عن بعد في سيارته.

و بين أن الإرهابي قد قام بنشر عدة مقاطع فيديو قبل ساعات قليلة من الهجوم تشير إلى دعمه القوي لتنظيم داعش، مضيفًا أن المحققين يبحثون في الاتصالات الأجنبية أو المحلية التي أجراها.

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معلومات عن الإرهابي شمس جبار منفذ هجوم نيو أورليانز





