جامعة الأزهر تتيح مجلاتها العلمية رقميًّا خدمة للباحثين في مختلف أنحاء العالم

وقعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، اتفاقية تعاون مع دار المنظومة وذلك بسبب حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على النهوض والارتقاء بالمجلات العلمية وتعزيز حضورها، تفعيلًا للتحول الرقمي، وخدمة للباحثين وطلاب العلم في جميع المجالات، وفيما يلي سيوضح لكم الموجز التفاصيل.

هدف الاتفاقية

أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن هذه الاتفاقية تمثل أحد إنجازات جهود مكتب التميز الدولي بالجامعة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توفير الوصول الكامل وغير الحصري لجميع أعداد مجلات جامعة الأزهر الصادرة باللغة العربية بشكل إلكتروني، وهو ما يعزز من إمكانية الوصول إلى محتواها العلمي والثقافي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

نشر الفكر العربي الإسلامي المعاصر

وأوضح صديق أن هذا الإنجاز يأتي ترجمةً لرؤية الجامعة في دعم المعرفة ونشر الفكر العربي الإسلامي المعاصر، وتعزيز مكانة المجلات العلمية في المنصات الرقمية العالمية من خلال هذا المشروع، وتسعى الجامعة إلى تسهيل وصول الباحثين حول العالم والمهتمين إلى المحتوى العلمي بجودة واحترافية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأصالة والحداثة في البحث العلمي العربي والإسلامي.

لدعم الإنتاج الفكري العربي والإسلامي

وأضاف «صديق»، أنه بهذا المشروع الطموح تؤكد جامعة الأزهر من خلال هذه المبادرة التزامها بالريادة في تقديم الحلول الرقمية لدعم الإنتاج الفكري العربي والإسلامي، وإيمانها الراسخ بأهمية التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتعزيز التطوير المستدام.

جامعة الأزهر منارة التعليم

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر هي أكبر جامعة لها مجلات علمية على موقع بنك المعرفة المصري بعدد 67 مجلة من 54 مجلة في مجال الدراسات العربية والإسلامية مما يجعلها قبلة للإنتاج البحث العلمي في المجال العربي والإسلامي تحتوي على آلاف رسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة القانون والتي تتميز بها جامعة الأزهر عن غيرها من الجامعات على مستوى العالم.

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