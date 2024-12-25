جامعة الأزهر:حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود التهنئة بمناسبة قرب حلول العام الجديد 2025، داعين الله أن يجعله عامًا مباركًا وسعيدًا على مصر وأزهرها الشريف، كما قدم المجلس التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر الله المحرم وشهر رجب، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال الموجز التفاصيل الكاملة.

طالب مجلس جامعة الأزهر بتهيئة المناخ الملائم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستبدأ الأيام المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الأسئلة من المقررات الدراسية التي تم شرحها للطلاب.

منع الطلاب الذين تقل نسب حضوره عن 75%

أكد مجلس جامعة الأزهر تطبيق قرارات منع الطلاب الذين تقل نسب حضوره عن 75% من دخول الامتحانات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ورصد أعمال الامتحانات عبر زيارات ميدانية تتفقد اللجان، بالإضافة إلى رصد ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تقوم الغرفة برفع تقارير يومية إلى إدارة الجامعة بهدف ضمان خروج الامتحانات بأفضل صورة ممكنة في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

موعد امتحانات الترم الأول بالأزهر 2025

ومن الجدير بالذكر، ستبدأ امتحانات الترم الأول بالأزهر لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية (الثالث والرابع والخامس الابتدائي) يوم 23 ديسمبر 2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

أما في المرحلة الإعدادية، فتبدأ امتحانات الترم الأول بالأزهر للصف الأول والثاني الإعدادي يوم الاثنين 23 ديسمبر، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم 16 يناير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بالأزهر

بدأ العام الدراسي في الأزهر الشريف يوم 18 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 21 سبتمبر 2024م.

وتبدأ إجازة نصف العام في يوم 25 رجب 1446هـ، الموافق 25 يناير 2025م، على أن تنتهي يوم 7 شعبان 1446هـ، الموافق 6 فبراير 2025م.

يُستأنف الفصل الدراسي الثاني في يوم 9 شعبان 1446هـ، الموافق 8 فبراير 2025م.

وتُعقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم 22 جمادى الآخر 1446هـ، الموافق 23 ديسمبر 2024م.

امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني فتبدأ يوم 23 شوال 1446هـ، الموافق 22 أبريل 2025م، وتُقام امتحانات الدور الثاني يوم 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025م.

تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الثانوية يوم 29 جمادى الآخر 1446هـ، الموافق 30 ديسمبر 2024م، ويُستأنف الفصل الدراسي الثاني لها يوم 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م.

تُجرى امتحانات النقل لمعاهد القراءات يوم 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025م.

تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول يوم 16 رجب 1446هـ، الموافق 16 يناير 2025م، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025م.

بينما تُقام امتحانات الدور الثاني يوم 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م.

امتحانات شهادات القراءات للدور الأول تبدأ يوم 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025م، بينما تُعقد امتحانات الدور الثاني يوم 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية فتُقام يوم 29 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025م.

ويُحدد موعد امتحانات الدور الثاني في يوم 24 صفر 1447هـ، الموافق 19 أغسطس 2025م.

تُعقد امتحانات مسابقة القبول لمعاهد القراءات يوم 13 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 6 سبتمبر 2025م.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

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